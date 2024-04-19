36% نمواً في عدد الليالي الفندقية بالإمارات

قال التحالف العالمي للفنادق، وهو أكبر تحالف في العالم للعلامات التجارية الفندقية المستقلة، إن دولة الإمارات واصلت تسجيل معدلات أداء قوية في إيرادات الغرف الفندقية للإقامات التي سجلها السيّاح الدوليون في العالم خلال الربع الأول من العام الجاري، وهي ضمن أفضل الأسواق أداءً في العالم، مشيراً إلى أن السوق الإماراتية سجلت نمواً بنسبة 36% في عدد الليالي الفندقية التي قضاها السياح الدوليون، ضمن «برنامج التحالف» الذي يضم في محفظته 800 فندق، تمثل 40 علامة تجارية في 100 دولة.

وأضاف «التحالف»، لـ«الإمارات اليوم»، أن السياح الدوليين من أعضائه سجلوا نحو 167 ألف ليلة في المنشآت الفندقية في السوق الإماراتية خلال الربع الأول من العام الجاري، وإيرادات مقابل الغرف الفندقية التي نزلوا فيها بقيمة بلغت نحو 168 مليون درهم، لافتاً إلى أن متوسط إقامة النزلاء في فنادق الدولة بلغت 4.15 ليالٍ لكل نزيل فندقي.

وبيّن أن نسبة الزيادة في الإيرادات التي سجلها الزوار خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغت نحو 23% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لافتاً إلى أن السياح الدوليين من المملكة المتحدة، الأعضاء ضمن برنامج التحالف سجلوا 23.5 ألف ليلة في فنادق دولة الإمارات بنسبة نمو بلغت نحو 42%.

وذكر أن الصين حلّت في المركز الأول في قائمة أكثر الأسواق نمواً من حيث عدد الليالي الفندقية التي سجلها نزلاؤها في دولة الإمارات وبنسبة بلغت 158%، خلال الربع الأول من العام الجاري، تلتها الهند بنسبة زيادة 126% وعلى أساس سنوي.

وعالمياً، قال «التحالف»، الذي يتخذ من دبي مقراً له ويبلغ عدد أعضائه نحو 26 مليون عضو، إن إجمالي إيرادات الفنادق للربع الأول من عام 2024 تجاوز التوقعات، وقفز إلى 649 مليون دولار (نحو 2.4 مليار درهم)، بزيادة 17% مقارنة بالربع الأول من عام 2023، في حين ارتفع إجمالي ليالي الغرف بنسبة 20% وارتفع متوسط السعر اليومي للغرفة عبر محفظتها العالمية بنسبة 2%.

وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد، سجل القطاع الفندقي في دولة الإمارات مستويات أداء قوية خلال العام الماضي، ومنها ارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى 43.5 مليار درهم خلال عام 2023، بنسبة نمو 15% مقارنةً بعام 2022، وزيادة عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات إلى 28 مليون نزيل خلال عام 2023 بنسبة نمو بلغت 11% مقارنةً بعام 2022، وبإجمالي 97.3 مليون ليلة فندقية.

كما وصل معدل الإشغال الفندقي إلى 75.4% خلال عام 2023 مقارنة بـ71.2% خلال عام 2022، والذي يمثل أعلى المعدلات المحققة في الوجهات السياحية الرائدة على مستوى العالم.