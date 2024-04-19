مجموعة اللولو: متاجر الهايبرماركت لديها مخزون كاف، واستقرار الأسعار على رأس أولويتنا

أكدت سلسلة محلات السوبر ماركت والهايبر ماركت الرائدة التابعة لمجموعة اللولو أن جميع متاجرها تعمل بشكل طبيعي ولا يوجد أي نقص في المخزون، خاصة المنتجات الغذائية.

وفي معرض حديثه لوسائل الإعلام، قال نانداكومار في، مدير التسويق والاتصال المؤسسي في مجموعة اللولو: "لقد اتخذنا إجراءات إضافية مثل تدبير المركبات الإضافية ونشر المزيد من الموظفين لضمان أن جميع متاجرنا لديها مخزون كافٍ ويمكن للمتسوقين الوصول إليها بسهولة.

لقد اتخذنا أيضًا تدابير إضافية لضمان عدم وجود أي زيادة في الأسعار في الوضع الحالي، ونعمل بشكل وثيق مع جميع موردينا للتغلب على أي تحديات، إن وجدت.

الوضع تحت السيطرة تماما، ولا داعي لأي توتر أو ذعر على الإطلاق. "

وأضاف نانداكومار: "كجزء من مبادرات المسؤولية الاجتماعية لمجموعة اللولو، نقوم بدعم الأشخاص والمجتمعات المتضررة من مثل هذه الظروف الجوية القاسية من خلال تزويدهم بمواد البقالة وغيرها من الضروريات في جميع أنحاء الإمارات".