إعمار العقارية تتحمل جميع تكاليف إصلاح منازل مجمعاتها السكنية المتضررة جراء الأمطار

أعلنت شركة إعمار العقارية عن مبادرة لترميم جميع المساكن ضمن مجمعاتها السكنية التي تأثرت بالأحوال الجوية الشديدة الأخيرة في دبي، وذلك دون تحميل السكان أي تكاليف.

وصرّح محمّد العبار قائلاً: "في إعمار العقارية، نحن ملتزمون تماماً بسلامة جميع سكاننا وأصحاب المصلحة.

وأضاف قائلا "وإزاء التحديّات التي فرضتها الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي شهدتها دبي في الأيام القليلة الماضية، يسرني أن أعلن أن إعمار ستتولى إصلاح جميع العقارات ضمن مجمّعاتنا السكنية التي تضررت جرّاء الأمطار الأخيرة على نفقتها الخاصة، لضمان عودة سكاننا إلى حياتهم اليومية بأسرع وقت ممكن وبأمان".