مطارات دبي: تحديد الرحلات "القادمة" مؤقتا و"المغادرة" تعمل كالمعتاد

قالت مؤسسة مطارات ان الفرق العاملة في مطارات دبي تبذل قصارى جهدها لتقديم الدعم الكامل للمسافرين في مطار دبي الدولي المتضررين من تأخير الرحلات الجوية بسبب الظروف الجوية غير المسبوقة التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً.

وأضافت في بيان: إلا أنه، وبسبب التحديات التشغيلية، يعلن مطار دبي الدولي عن تحديد عدد الرحلات القادمة بشكل مؤقت اعتباراً من الساعة 12 من ظهر اليوم الموافق 19 أبريل ولمدة 48 ساعة. ستستمر رحلات المغادرة بالعمل كالمعتاد.