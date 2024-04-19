5.3 مليارات درهم مكاسب الأسهم المحلية

عزّزت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في نهاية جلسة أمس، حيث ربح رأسمالها السوقي أكثر من 5.37 مليارات درهم، وسط التركيز على الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.547 تريليونات درهم في نهاية جلسة الأربعاء، إلى 3.552 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.831 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و720.79 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية خلال جلسة الخميس سيولة بأكثر من 1.41 مليار درهم، موزعة بواقع 992.93 مليون درهم في سوق أبوظبي و414.18 مليون درهم في سوق دبي، حيث جرى التداول على نحو 528.07 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 27.6 ألف صفقة.

وبنهاية جلسة الخميس، ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية «فادجي» بنسبة 0.19% عند مستوى 9182.47 نقطة، وصعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.84% عند مستوى 4208.17 نقاط.

وكان أكثر الأسهم تداولاً في سوق دبي، سهم «إعمار العقارية»، الذي ارتفع 0.24% عند 8.38 دراهم، وبتداولات قاربت 86.34 مليون درهم. يليه سهم «الخليج للملاحة»، الذي قفز بنسبة 5.35% عند 6.89 دراهم، وبتداولات قاربت 54.53 مليون درهم. وتضمنت القائمة الخضراء بسوق أبوظبي، سهم مصرف «أبوظبي الإسلامي» الذي ارتفع بنسبة 2.2% بسيولة 48.53 مليون درهم.

وأكد خبير أسواق الأسهم، محمود عطا، أن «التراجع الأخير في أسواق الأسهم المحلية شكّل فرصة استثمارية جذابة، بالنظر إلى الثقة في استدامة النمو الاقتصادي وأرباح الشركات على المدى القريب».