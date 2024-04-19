5000 ميغاواط القدرة الإنتاجية لمجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية بحلول 2030

استقبلت منصة هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) في القمة العالمية لطاقة المستقبل 2024، التي استضافتها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) من 16 إلى 18 أبريل الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، عدداً كبيراً من كبار الشخصيات والمسؤولين والمشاركين في القمة الذين أشادوا بمشاريع الهيئة، لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة.

وزار منصة الهيئة وفد من جمهورية كوريا الجنوبية برئاسة سفير جمهورية كوريا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، يو جيه سونغ، حيث اطّلع على عدد من مشروعات الهيئة تشمل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تنفذه الهيئة ويعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، وستبلغ قدرته الإنتاجية أكثر من 5000 ميغاواط بحلول عام 2030، باستثمارات إجمالية تزيد على 50 مليار درهم.

وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع 2627 ميغاواط، ويسهم المجمع في تحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

كما تعرف الوفد إلى مشروع الهيدروجين الأخضر الذي نفذته الهيئة ويُعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية. واستمع الوفد الكوري كذلك إلى شرح حول «مبنى الشراع»، المبنى الرئيس الجديد لهيئة كهرباء ومياه دبي، الذي سيكون أعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي صفري الطاقة في العالم.

وخلال مشاركتها في القمة العالمية لطاقة المستقبل 2024، سلطت الهيئة الضوء على أحدث تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة التي تستخدمها في المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، والتي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 950 ميغاواط. ويضم المشروع أعلى برج للطاقة الشمسية المركزة في العالم بارتفاع يزيد على 263 متراً، وأكبر سعة تخزينية للطاقة الحرارية بقدرة 5907 ميغاواط ساعة، وذلك وفق موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية العالمية.