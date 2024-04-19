7.6 غيغاواط إنتاج الطاقة الشمسية بأبوظبي بحلول 2030

تتطلع شركة مياه وكهرباء الإمارات، إلى زيادة قدرات إنتاج الطاقة الشمسية في إمارة أبوظبي إلى 7.6 غيغاواط بحلول عام 2030.

وستسهم محطتا الخزنة والعجبان للطاقة الشمسية الكهروضوئية، إلى جانب محطتي نور أبوظبي والظفرة للطاقة الشمسية، في جعل أبوظبي موطناً لأكبر أربع محطات مستقلة للطاقة الشمسية في العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، عثمان جمعة آل علي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل التي اختتمت فعالياتها أمس في أبوظبي: «تلعب الشركة دوراً أساسياً في زيادة سعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الدولة، من خلال قيامها بتطوير أكبر محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم، وتوقع أن يتم توفير أكثر من 50% من الكهرباء في أبوظبي عبر مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة بحلول 2030».

وأضاف أن تطوير مشروع الخزنة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة 1500 ميغاواط، هو رابع مشاريع الطاقة الشمسية للشركة على مستوى المرافق العامة، وهو من شأنه تمكين الشركة من المضي قدماً في تنفيذ خططها التطويرية التي تهدف إلى زيادة قدرات الطاقة الشمسية الكهروضوئية خلال السنوات (2027 - 2037).

وأشار آل علي، إلى أنه يجري العمل على ثلاث محطات طاقة، سيتم تسليم اثنتين منها في عام 2028، على أن يتم تسليم الثالثة في 2029.