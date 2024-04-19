«دي بي ورلد» الأولى عالمياً التزاماً بالإفصاح عن تأثير التنمية المستدامة

نشرت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) تقرير «الإفصاح عن تأثير التنمية المستدامة»، لتصبح بذلك أول شركة على مستوى العالم تتبنّى وتفصح عن تأثيرها المتعلق بالتنمية المستدامة في الدول التي تعمل فيها، وذلك وفقاً لإرشادات «الإفصاح عن التأثير المتعلق بالتنمية المستدامة» التي أصدرها أخيراً فريق العمل المختص.

وتدعو مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، المشاركين والعاملين في القطاع إلى مشاركة ملاحظاتهم وآرائهم خلال فترة تشاور عامة تمتد لأربعة أشهر، من 18 أبريل حتى الأول من سبتمبر، لتشكيل وتحسين التقرير التوجيهي.

وسيكون الإفصاح أساساً لشركات القطاع الخاص والجهات السيادية، لتوضيح كيفية تنفيذها للتحوّل، من خلال تطوير البنية التحتية على نطاق واسع في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، سلطان أحمد بن سليّم: «إنه فخر لنا أن نكون الشركة الأولى عالمياً في الإفصاح عن تأثير التنمية المستدامة في الدول التي نعمل فيها، و يعكس ذلك جهودنا في تعزيز إمكاناتنا عبر تطوير البنى التحتية. ولا يقتصر دور هذا الإفصاح على إبراز التزامنا بالتنمية المستدامة فحسب، بل يمهد الطريق أيضاً لتبني نظام شامل للشفافية والمساءلة على مستوى القطاع، فهو دعوة للعمل، وخطوة استباقية للدفع بتطوير البنى التحتية المستدامة على نطاق عالمي».

وتم وضع «الإفصاح عن تأثير التنمية المستدامة» بما يتماشى مع إرشادات فريق العمل المعني بالإفصاح عن التأثير المتعلق بالتنمية المستدامة، بقيادة معهد تمويل التنمية في «جي بي مورغان» ومؤسسة «ناتيكسيس».

ويتعامل التقرير مع قياس التأثير ورصده، بهدف تقييم تأثير الاستثمارات في النهوض بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ورأب الفجوات في مسيرة التنمية الحالية، كما يعمل هذا الإطار على تعزيز الشفافية والمساءلة، فضلاً عن تحقيق الالتزام الفعّال بالتنمية المستدامة، مع تمكين أسواق رؤوس الأموال العالمية من اتخاذ قرارات تمويل مستنيرة، قائمة على معلومات مفصح عنها من مصادر موثوق بها.

وتم تحديد عملية تتكون من خمس خطوات لقياس تأثيرات استراتيجيات الأعمال أو خطط التنمية الوطنية، من خلال اتباع أفضل الممارسات والاستفادة من الموارد الحالية.

ويتميز «الإفصاح عن تأثير التنمية المستدامة» بتطبيقه على مستوى الكيانات، واستهدافه تحقيق التأثير، فضلاً عن استشرافه للمستقبل وتركيزه على سياقات محددة.

وقال الرئيس المشارك لفريق الإفصاح عن التأثير ورئيس مؤسسة تمويل التنمية في مؤسسة «جيه بي مورجان»، أرسلان مهتافار: «توضح موانئ دبي العالمية من خلال الإفصاح عن تأثير التنمية المستدامة الخاص بها، اعتزامها إدارة أعمالها لتحقيق عوائد مالية وتأثير إنمائي. ونشيد بجهود (دي بي ورلد) والتزامها بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل أينما وجدت الحاجة إليها، لتحقيق أهدافنا العالمية».

أول إفصاح عن تأثير التنمية المستدامة

قال الرئيس المشارك لفريق الإفصاح عن التأثير ورئيس مركز الخبرة والابتكار في المركز الأخضر والمستدام للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في مؤسسة «ناتيكسيس»، سيدريك ميرل: «يسرنا في ناتيكسيس التعاون مع مجموعة (موانئ دبي العالمية) ومؤسسة (جيه بي مورغان)، في أول إفصاح عن تأثير التنمية المستدامة. ومن شأن إرشادات الإفصاح عن تأثير التنمية المستدامة، أن توفر لنا أداة مفيدة لضمان تقديم المعلومات اللازمة لتلبية الاحتياجات، وتحديد التوقعات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة للمستثمرين والمقرضين».