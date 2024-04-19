مساهمو «دبي للاستثمار» يوافقون على توزيع أرباح نقدية بنسبة 12.5%

أعلنت دبي للاستثمار، توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 12.5%، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. وسلط اجتماع الجمعية العمومية السنوي الـ28، الضوء على مسيرة المجموعة والمرونة التي تعتمدها، وقدرتها على التكيف والتعامل مع المشهد الاقتصادي الديناميكي المتغير باستمرار.

وأعلنت المجموعة عن الأرباح العائدة إلى المساهمين بقيمة تتجاوز 1.13 مليار درهم، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مقارنة بالأرباح العائدة المحققة في العام السابق، بقيمة تتجاوز 1.6 مليار درهم. وسجلت المجموعة ارتفاعاً في الأرباح بمبلغ 502.79 مليون درهم، في حال تم احتساب المكاسب التي تحققت لمرة واحدة وعمليات التخارج من الحصة الغالبة، ومكاسب القيمة العادلة للاستثمارات المحتفظ بها في شركة الإمارات ديستريكت كولينج (ايميكول)، بمبلغ قدره 980.42 مليون درهم، خلال العام الماضي.

ويعود هذا الارتفاع في الأرباح بشكل رئيس إلى عمليات البيع العقارية، وزيادة إيرادات الإيجارات، وزيادة المكاسب في القيمة العادلة على الاستثمارات العقارية، ومكاسب القيمة العادلة على الاستثمارات، والمكاسب من بيع الاستثمارات.

وخلال كلمته في اجتماع الجمعية العمومية السنوي، أشار رئيس مجلس إدارة شركة دبي للاستثمار، عبدالرحمن غانم المطيوعي، إلى مسار النمو القوي للمجموعة خلال عام 2024، مدفوعاً بالتطورات الملحوظة والمهمة التي يشهدها القطاع العقاري، بما في ذلك مشروع «دانه بيى» الرائد الذي تنفّذه الشركة في جزيرة المرجان برأس الخيمة.

كما أكد أهمية التوسع الاستراتيجي على مستوى عمليات المجموعة، في ظل المشاريع التطويرية المرتقبة، والمساعي والجهود البارزة التي تبذلها في مشروع مجمع دبي للاستثمار في أنغولا، الهادف إلى تعزيز عمل المجموعة على المستوى الإقليمي. كما أشار المطيوعي إلى جهود دبي للاستثمار الهادفة إلى تعزيز مكانتها في القطاع المالي، من خلال زيادة استثماراتها في شركة المال كابيتال، وصندوق المال كابيتال ريت، إلى جانب خططها الاستراتيجية للدخول في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية، من خلال استحواذها على حصص في بنك «مونيومينت». وتعكس استثمارات دبي للاستثمار في مجال الرعاية الصحية، التزامها بالابتكار والتميز، لاسيما شراكتها مع «غلوبال فيرتيلتي بارتنرز»، واستثمارها في «مستشفى كينجز كوليدج لندن» في دبي، كما أشار إلى إعادة هيكلة شركات التصنيع التابعة للمجموعة، بهدف تحسين الكفاءة، وترشيد العمليات وتعزيز القدرة التنافسية. وجدّد المطيوعي تأكيد التزام المجموعة الثابت بتعزيز النمو والتميّز في القطاعات الرئيسة، الذي من شأنه أن يشكل عنصراً محفزاً لضمان استمرار نجاح المجموعة في السنوات المقبلة.

• 1.13 مليار درهم الأرباح العائدة إلى المساهمين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.