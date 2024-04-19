«أبوظبي للتأمين» تستكمل الاستحواذ على 51% من «أليانز السعودي الفرنسي»

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، إنجازها صفقة الاستحواذ الاستراتيجية على حصة 51% من شركة «أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني» في المملكة العربية السعودية.

وسيضع هذا الاستحواذ شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، ضمن شركات التأمين في المملكة، ما يعزز مكانتها شركة تأمين رائدة في منطقة الخليج، حيث تسعى الشركة دائماً إلى استكشاف أفضل الفرص، وتوسيع نطاق وجودها الجغرافي.

وسيكون بمقدور الشركة، الآن، إطلاق عملياتها التشغيلية النشطة في أكبر سوقين للتأمين وأسرعهما نمواً في منطقة الخليج والشرق الأوسط وإفريقيا.

وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «تتمتع دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية بعلاقات أخوية راسخة ومتنامية باستمرار. ونحن في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، نرى في المملكة سوقاً تزخر بإمكانات عالية وتتماشى مع استراتيجية نمونا الشاملة، ونتطلع للوصول إلى آفاق جديدة من النمو والنجاح».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، شارالامبوس ميلوناس: «تُشكل صفقة الاستحواذ الاستراتيجية على حصة الأغلبية في أليانز السعودي الفرنسي علامة فارقة في مسيرتنا، إذ ستتيح لنا المضي قدماً في تحقيق طموحنا نحو مزيد من النمو الإقليمي والتطور. ونطمح - من خلال هذه الخطوة - إلى ترسيخ مكانتنا شركة تأمين مفضلة للعملاء، تسعى إلى إيجاد طرق جديدة ومبتكرة لحمايتهم، فضلاً عن تمكين المجتمعات التي نخدمها. وسيعزز هذا الاستحواذ جهودنا الرامية إلى تقديم منتجات مميزة في القطاع، وعبر كل مجالات التأمين الرئيسة».