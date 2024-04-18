البنوك تدعو عملاءها إلى الاعتماد على الخدمات الرقمية وتأجيل زيارة الفروع

أبلغ عدد من البنوك العملاء بأهمية الاعتماد على الخدمات الرقمية وتأجيل زيارة الفروع أو استخدام أجهزة الصراف الألي في عدد من المناطق داعية إلى ضرورة التأكد قبل الذهاب للفرع إذا كان في منطقة متأثرة بالأمطار أم لا ."

وأكدت " أن كافة الخدمات المصرفية الضرورية متوافرة عبر التطبيقات الذكية على الهواتف النقالة وبما يسهل عملية الدفع وتحويل الأموال وغيره .