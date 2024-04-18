مطارات دبي: إعادة فتح إجراءات السفر للمغادرين من مبنى رقم 3

أعلنت مطارات دبي إعادة فتح إجراءات السفر للمسافرين المغادرين من المبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي (DXB) للرحلات التابعة لكل من شركتي طيران الإمارات وفلاي دبي

وقالت إن صالة المغادرين في المبنى رقم 3 تشهد حالياً إقبالاً كبيراً من المسافرين. لذا، يرجى من المسافرين الكرام عدم التوجه إلى المبنى رقم 3 إلا في حال وجود حجز مؤكد على رحلة الطيران.

وحثت مطارات دبي المسافرين على التواصل مع شركة الطيران التي يسافرون على متنها للحصول على آخر المستجدات المتعلقة برحلتهم.

وأكدت أنها تعمل على إنهاء إجراءات سفر المسافرين بأسرع وقت ممكن لإيصال الجميع إلى وجهات سفرهم المقصودة.