«الإمارات المالي» يوقّع 3 شراكات لتعزيز التوطين في القطاع المالي

أعلن معهد الإمارات المالي عن توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة استراتيجية لتسريع تنفيذ برامج التوطين في القطاع المالي. وتم توقيع الاتفاقيات بحضور محافظ مصرف الإمارات المركزي رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، خالد محمد بالعمى، فيما تم تبادل مذكرات تفاهم مع دائرة الموارد البشرية في الشارقة، وجامعة كولومبيا، و«شركة وايلي إيدج»، إضافة إلى اتفاقية تعاون مع «جامعة هارفارد». وستوفر هذه الاتفاقات فرصة للقادة الماليين المستقبليين من أبناء الوطن لتطوير المهارات التي تمكنهم من المنافسة على المستويين المحلي والعالمي في القطاع المالي.

وأكدت المدير العام لمعهد الإمارات المالي، نورة البلوشي، أن هذا التعاون مع ثلاث من الجهات البارزة على المستويين الحكومي والدولي يأتي تنفيذاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في الدولة، التي تحرص على توفير فرص التدريب والتأهيل للمواطنين في القطاع المالي والمصرفي، وتزويدهم بالمهارات اللازمة والخبرة العملية المتقدمة.

وأضافت أن هذه الشراكات تسهم في زيادة نسبة التوطين في القطاع المالي، وتحقيق الاستثمار الأمثل في رأس المال البشري الإماراتي، مشيرة إلى أن المعهد يتطلع إلى المزيد من الشراكات الاستراتيجية لتعزيز التوطين في القطاع المالي، وبناء مستقبل مشرق للكوادر الوطنية في هذا القطاع الحيوي.

بدوره، أشاد رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة، المهندس عمر خلفان بن حريمل الشامسي، بدعم القيادة الرشيدة المتواصل لتطوير الكوادر الوطنية من خلال وضع الخطط والبرامج الكفيلة بتمكينها للمشاركة في كل قطاعات الأعمال، مثمناً الشراكة مع «معهد الإمارات المالي»، وقال إنها تعكس التفاعل الحقيقي لتعزيز التوطين في القطاع المالي والمصرفي، من خلال تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، وتهيئة الفرص الوظيفية المناسبة لها.

وأوضح أن توقيع الاتفاقية مع المعهد يأتي في إطار حرص الدائرة على توسيع شراكاتها الاستراتيجية لتطوير مهارات الكوادر الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية في سوق العمل، مؤكداً التزام الدائرة بالإسهام في تعزيز السبل الممكنة للكفاءات الإماراتية الشابة، وتشجيعها على التطور المعرفي والمهني تنفيذاً لتوجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة.

وتم توقيع الاتفاقية الثانية مع نائبة الرئيس في «جامعة هارفارد للتعلم المؤسسي»، كارولين رايت، لتدريب 30 مواطناً ومواطنة ضمن برنامج «الاستدامة المالية» الذي يتناول موضوعات مثل مخاطر المناخ، والإقراض المستدام، وتأثيرها على القطاع المالي.

وسيتم منح جميع المشاركين في البرنامج فرصة الحصول على شهادة مشتركة من جامعة هارفارد للنشر التجاري والتعلم المؤسسي، وكلية هارفارد للأعمال.

ووقع المعهد الاتفاقية الثالثة مع المدير الأول لتطوير الأعمال والشراكات المؤسسية في جامعة كولومبيا الأميركية، ستيفن بلومجرين، ونائب الرئيس للمواهب الناشئة العالمية ونجاح المتعاملين في «شركة وايلي إيدج»، بيكس رويكروفت.