الأسهم تستقطب 5.38 مليارات درهم سيولة في 3 جلسات

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة بنحو 5.38 مليارات درهم على مدار الجلسات الثلاث الأولى من الأسبوع الجاري (الإثنين، والثلاثاء، والأربعاء)، وهي أول ثلاث جلسات بعد عطلة عيد الفطر، ليأتي ذلك مع تركيز المتعاملين على أسهم قطاعات: العقار، والمالية، والبنوك.

وتوزّعت السيولة بواقع 3.85 مليارات درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.53 مليار درهم في سوق دبي المالي، فيما جرى التداول على 1.47 مليار سهم من خلال أكثر من 103.95 آلاف صفقة. وتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي في نهاية تداولات أمس 0.27%، ليغلق عند 4172.93 نقطة، بعد التداول على 130.3 مليون سهم بقيمة 402.54 مليون درهم عبر تنفيذ 12.71 ألف صفقة. وكان سهم «إعمار العقارية» الأكثر نشاطاً في سوق دبي المالي. بدوره، تراجع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» في نهاية تداولت أمس بنسبة 0.32% إلى مستوى 9165.19 نقطة، بعد تداول 201.4 مليون سهم بقيمة 970.69 مليون درهم عبر 20.024 ألف صفقة.