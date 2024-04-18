«ديوا» تعتزم زيادة عدد محطات الشاحن الأخضر

قال مدير إدارة مشاريع الشبكة الذكية في هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، ماجد الحزامي: إن «الهيئة تعتزم زيادة عدد محطات الشاحن الأخضر السريعة وفائقة السرعة للمركبات الكهربائية في دبي خلال العام الجاري»، لافتاً إلى أن عدد المحطات الإجمالي المنتشرة بلغت 390 محطة شحن في دبي بمختلف أنواعها.

وأضاف لوكالة أنباء الإمارات، خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل بأبوظبي، أن «العمل جارٍ على زيادة أعداد محطات الشحن للمركبات الكهربائية، لتصل إلى 1000 محطة شحن في نهاية عام 2025، مع زيادة نسبة الشواحن فائقة السرعة في الإمارة».

وأوضح أن «الفروقات بين الشواحن الخضراء ترتبط بسرعة الشحن ومواقع انتشارها».