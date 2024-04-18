فتح باب التقديم للدفعة الثانية من برنامج «الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية»

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن انطلاق الدفعة الثانية من برنامج «الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية»، بدعم من شريكه الاستراتيجي مركز دبي المالي العالمي، والشركات العالمية الرائدة في المجال، ومنها: «فيزا» و«مايكروسوفت» و«دل تكنولوجيز».

ويهدف البرنامج إلى دعم الجيل المقبل من المؤسسين العالميين من مواطني الدولة، وإتاحة الفرص أمامهم للنجاح والازدهار داخل الدولة وخارجها. وذلك في أعقاب النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من البرنامج.

وبدعم من مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، ستقام النسخة الثانية من البرنامج على مدار ستة أسابيع في مبنى «إنوفيشن وان»، الذي تم افتتاحه حديثاً في مركز دبي المالي العالمي. وستضم الدفعة الجديدة أربع شركات ناشئة تعمل بمجال التكنولوجيا المالية بقيادة مؤسسين أو شركاء مؤسسين من مواطني دولة الإمارات.

وستتاح للمشاركين فرصة الانضمام إلى البرنامج الشامل واكتساب رؤى قيمة تركز على بناء المشروعات والابتكار، التي يقدمها خبراء من بنك الإمارات دبي الوطني وشركائه.

وسيتواصل المشاركون مباشرة مع كبار القادة في بنك الإمارات دبي الوطني، كما سيخوضون تجارب غامرة ومتخصصة على مدار أيام عدة مع شركات «فيزا» و«مايكروسوفت» و«دل تكنولوجيز». وإضافة إلى ذلك، يستفيد المشاركون من خدمات الإرشاد والتدريب، إضافة إلى مزايا عديدة تشمل فرص التواصل المكثفة. وسيثمر هذا عن ربط الشركات الناشئة بمجتمع نابض من المبتكرين والشركات المعروفة والمستثمرين المحتملين.

ومن المتوقع أن تصل قيمة سوق التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات إلى 3.16 مليارات دولار في عام 2024، وأن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.56%، لتصل إلى 5.71 مليارات دولار بحلول عام 2029، وفقاً لشركة أبحاث السوق «موردور إنتليجنس». ويسعى البرنامج إلى ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً رائداً للتكنولوجيا المالية، ودفع عجلة التقدم بمجال التكنولوجيا والابتكار.

وبهذه المناسبة قالت الرئيسة التنفيذية لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إيمان عبدالرزاق: «يرتكز بنك الإمارات دبي الوطني على الابتكار في جميع مبادراته. وسعداء بالنتائج التي حققتها النسخة الأولى من برنامج (الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية)، ونتوقع نتائج إيجابية للغاية بالنسبة للنسخة المقبلة».