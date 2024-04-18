180 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً القدرة الإنتاجية لـ «مجمّع حصيان»

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة «أكوا باور» السعودية عن الإغلاق المالي لمشروع محطة تحلية مياه البحر باستخدام تقنية التناضح العكسي في «مجمّع حصيان» بقدرة إنتاجية 180 مليون غالون يومياً، ويأتي المشروع في إطار استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي لزيادة القدرة الإنتاجية لتحلية المياه في دبي.

ويُعدّ هذا المشروع الأكبر من نوعه في العالم لإنتاج المياه بالاعتماد على تقنية التناضح العكسي لمياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية، بنظام المنتِج المستقل للمياه باستثمارات تبلغ ثلاثة مليارات و377 مليون درهم.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «تحقيقاً لرؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي، على توفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للطاقة والمياه، تواكب المسار التنموي المتصاعد في دبي، وتضمن تلبية الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه وفق متطلبات خطط التنمية الشاملة المستدامة، وأهداف خطة دبي الحضرية 2040. وضمن جهودنا لتعزيز الأمن المائي في دبي من مصادر مستدامة، تم تحقيق الإغلاق المالي لمشروع (مجمع حصيان) بقدرة إنتاجية 180 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً بنظام المنتِج المستقل للمياه، الذي يدعم الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي 2030، التي تركز على تعزيز الموارد المائية، واستخدام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة».

وأوضح الطاير أن «الأمن المائي يُعدّ أولوية وطنية في إطار استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات ، التي تهدف إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ. ويمثل التوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة لتحلية مياه البحر أولوية وطنية بالنسبة لمؤسسات الدولة، بما يعزز ريادة دولة الإمارات في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة».

وأضاف أن «المشروع يدعم أهداف عام الاستدامة 2024 في دولة الإمارات لحماية البيئة والحفاظ عليها لمصلحة الأجيال الحالية والمقبلة، تماشياً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100% من الطاقة النظيفة في دبي بحلول عام 2050، وتعمل الهيئة على بناء محطات التحلية التي تعتمد على تقنية التناضح العكسي لمياه البحر التي تتطلب طاقة أقل من محطات التقطير متعدد المراحل، ما يجعلها خياراً أكثر استدامة لتحلية المياه، وبحلول عام 2030، تهدف هيئة كهرباء ومياه دبي إلى إنتاج 100% من المياه المحلاة باستخدام مزيج من الطاقة النظيفة والحرارة المهدورة».

من جهته، قال مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور»، محمد أبونيان: «نحن فخورون بالتعاون مع شركائنا في دولة الإمارات في هذا المشروع، الذي سيكون له دور مهم في تحقيق خطة دبي الطموحة لإنتاج 100% من المياه المحلاة بحلول عام 2030 باستخدام مزيج من الطاقة النظيفة والحرارة المهدورة. وتُعدّ هذه الشراكة نموذجاً للمشروعات النوعية المثمرة التي نقوم بتشغيلها وإدارتها بالتعاون مع شركائنا في هيئة كهرباء ومياه دبي، حرصاً منا على الإسهام في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، حيث سجّلنا رقماً قياسياً عالمياً لأدنى تعرفة لإنتاج المياه المحلاة في العالم بتقنية التناضح العكسي لأول محطة في العالم تعمل بالكامل بالطاقة المتجددة في مجمّع حصيان للطاقة والمياه في دبي».