طيران الإمارات تمدد تعليق إنجاز إجراءات السفر للمغادرين من دبي حتى صباح الخميس

أعلنت طيران الإمارات تمديد تعليق إنجاز إجراءات السفر للمسافرين المغادرين من دبي حتى الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس 18 أبريل، وذلك بسبب التحديات التشغيلية المستمرة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وظروف الطريق.

وكانت طيران الإمارات أعلنت صباح اليوم تعليق إنجاز إجراءات السفر للمسافرين المغادرين من دبي اعتباراً من الساعة 8:00 صباح اليوم وحتى منتصف الليل يوم 18 أبريل.

وفي منشور عبر حساب الناقلة على منصة "إكس" نصحت الناقلة العملاء المغادرين من دبي بعدم السفر إلى المطار إلا بعد الساعة التاسعة صباحاً يوم 18 أبريل، وذلك فقط إذا كان لديهم حجز طيران مؤكد.

وخاطبت العملاء قائلة "لا تأتوا إلى المطار إذا كان لديكم حجز قبل هذا الوقت، حيث لن تتمكنوا من تسجيل الوصول".

وأفادت الناقلة بأنه يمكن للعملاء المتأثرين بإلغاء الرحلات الاتصال بوكيل الحجز الخاص بهم، أو إرسال رسالة مباشرة إلى الناقلة، أو زيارة emirat.es/support للحصول على المساعدة في إعادة الحجز.

وأوضحت أن المسافرين الذين يصلون إلى دبي وهم بانتظار رحلات أخرى (ترانزيت) سيتم استكمال إجراءات سفرهم كالمعتاد، لكن يجب توقع تأخير في كل من المغادرة والوصول.



ونصحت المسافرين بالاطلاع على جداول الرحلات المحدثة على موقع طيران الإمارات [emirat.es/flightstatus] للتأكد من مواعيد رحلاتهم الجديدة.

وأكدت أن فرقها تعمل جاهدة لاستعادة العمليات المجدولة، بالإضافة إلى توفير أماكن إقامة آمنة ووسائل راحة أخرى للعملاء المتأثرين في المطار.

كما أكدت أن اهتمامها الأساسي هو سلامة عملائها وطاقمها.