طيران الإمارات تعلق إجراءات تسجيل المسافرين المغادرين من مطار دبي اليوم

أعلنت طيران الإمارات تعليق إجراءات تسجيل المسافرين المغادرين من مطار دبي الدولي من 8 صباح الأربعاء حتى منتصف الليل بسبب تحديات تشغيلية ناجمة عن الطقس وحالة الطرق، مشيرة إلى أنه يمكن للعملاء المتأثرين التواصل مع وكيل سفرهم أو مركز اتصال طيران الإمارات لإعادة الحجز.

وقالت عبر حسابها على منصة "إكس": سيتواصل إنجاز إجراءات المسافرين الذين يصلون إلى دبي ومسافري رحلات الترانزيت، كما يمكن للعملاء توقع حدوث تأخير في رحلات المغادرة والوصول، ونحثهم على التحقق من جداول الرحلات على الموقع: emirates.com، ونعتذر بشدة عن أي إزعاج فيما تكثّف طيران الإمارات جهودها لإعادة جميع الرحلات المجدولة، وستقدم فرقنا كل الدعم الممكن للعملاء المتأثرين.