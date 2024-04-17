مطارات دبي تحث المسافرين على التحقق من حالة رحلاتهم

حثت مطارات دبي، المسافرين على التحقق من رحلاتهم مع شركات الطيران الخاصة بهم مباشرة، وتخصيص وقت إضافي للوصول إلى المطار، وذلك نظراً لوجود إغلاقات على الطرق ونقص في وسائل النقل المتاحة للوصول من وإلى المطار وتأخير في جدول الرحلات وتحويل لمسار عدد منها بسبب تأخر وصول أطقم العمل.

وقالت عبر حسابها على منصة "إكس": بسبب الظروف الجوية، نواجه حالياً عدداً من التحديات التشغيلية ونعمل على مدار الساعة مع فرق الاستجابة للطوارئ وشركائنا في الخدمة لإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي بأسرع وقت ممكن.