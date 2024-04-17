دبي تسجل أعلى «إشغال فندقي» منذ 2018

سجلت السوق الفندقية في دبي خلال يناير وفبراير 2024، معدلات إشغال قياسية هي الأعلى على الإطلاق منذ عام 2018، على الرغم من دخول نحو 43.2 ألف غرفة فندقية جديدة إلى الخدمة على مدار هذه السنوات، مستفيدة من النمو المطرد الذي سجله قطاع السياحة في دبي خلال السنوات الماضية، مع زيادة سنوية متواصلة في معدلات التدفق السياحي.

متوسط الإشغال

وأظهرت بيانات لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أنه خلال شهري يناير وفبراير 2024، وصل متوسط الإشغال العام للسوق الفندقية في الإمارة إلى 87.1% مقابل 84.4% في الفترة ذاتها من عام 2023. وتخطت نسبة الإشغال في يناير وفبراير 2024 الفترة ذاتها من أعوام: 2022 الذي سجل 77.7%، و2021 (65%)، و2020 (82%)، و2019 (84%)، بينما سجل عام 2018 معدل إشغال فندقي بلغ 87%.

وتأتي هذه النتائج القوية لأداء الإشغال الفندقي على الرغم من دخول آلاف الغرف الجديدة إلى سوق الضيافة، إذ سجلت زيادة تبلغ نحو 43.2 ألف غرفة فندقية.

بيوت العطلات

كما يأتي الأداء القوي لمؤشر الإشغال الفندقي أيضاً، رغم دخول آلاف «بيوت العطلات» لسوق الضيافة في دبي، إذ تشير أحدث بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة إلى أن «بيوت العطلات» في دبي شهدت نمواً قوياً خلال الفترة الماضية، ووصل مجموع الوحدات المسجلة لديها إلى 21 ألفاً و132 وحدة (بيت عطلات)، وفرت 32 ألفاً و794 غرفة في نهاية مارس 2023، بنمو نسبته 45.5% من حيث عدد الوحدات، و40.7% من ناحية عدد الغرف، مقارنة بنهاية مارس 2022 الذي سجل 14 ألفاً و518 وحدة، و23 ألفاً و299 غرفة.

الغرف الفندقية

وبلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية فبراير 2024 أكثر من 151.2 ألف غرفة فندقية ضمن 826 منشأة فندقية، مقابل 148.4 ألف غرفة فندقية ضمن 813 منشأة في نهاية فبراير 2024.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخـــرة من فئــــة «خمس نجـــــوم» على نســـــبة 35% من إجمــــــالي حجـــــــم السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 52 ألف غرفة فندقية ضمن 161 منشــــــأة فندقية، تلتها الغـــــــرف الفندقية من فئة «أربع نجـــــــوم» بنســــــبة 29% مســـــجـــــلة نحو 43.7 ألف غرفة فندقية ضمن 197 منشأة.

من جهتها، استحوذت الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة» على نحو 19% من إجمالي حجم السوق الفندقية، بسعة تجاوزت 29 ألف غرفة فندقية ضمن 275 منشأة فندقية.

أما الشقق الفندقية، فقد سجلت أكثر من 26.3 ألف غرفة ضمن 193 منشأة، لتستحوذ بذلك على نحو 17% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي.

وسجلت مدة إقامة النزلاء بنهاية فبراير الماضي 3.8 ليالٍ فندقية، مقابل أربع ليالٍ في الفترة ذاتها من عام 2023، في حين وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى نحو 7.78 ملايين ليلة مبيت، مقابل نحو 7.28 ملايين ليلة مبيت في الفترة المقابلة، بنسبة نمو بلغت 7%.

«بيوت العطلات» في دبي شهدت نمواً قوياً خلال الفترة الماضية وسجلت 21 ألفاً و132 وحدة.