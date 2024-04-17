«المركزي»: طلب قوي على قروض الأعمال التجارية في الدولة

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تقرير نتائج استبيان التوجهات الائتمانية للربع الرابع من عام 2023، الذي يغطي التغيّرات الأخيرة المتعلقة بوضع التمويل والطلب على القروض والائتمان في القطاع المصرفي في الدولة.

وأظهرت نتائج الاستبيان استمرار الطلب القوي على القروض والائتمان في قطاع الأعمال والمستهلكين الأفراد خلال الربع الأخير من عام 2023، ما يعكس النمو الاقتصادي المتسارع في الدولة، وارتفاع ثقة المستهلكين والشركات العاملة.

ووفقاً لنتائج الاستبيان، أعربت بنوك وشركات تمويل عاملة في الدولة عن استعدادها لتلبية الطلب المتزايد على القروض، على الرغم من تشديد معايير الائتمان من قبل بعض البنوك.

وبيّنت نتائج الاستبيان أن الطلب على قروض الأعمال التجارية ارتفع بوتيرة قوية، خصوصاً في قطاعات التشييد والبناء والصناعات التحويلية والتجارة، في حين كان لبطاقات الائتمان والاقتراض المتعلق بالسوق العقارية دور رئيس في نمو الطلب على القروض الشخصية. كما أن تأثير أسعار الفائدة في الطلب على القروض كان أقل حدة في الربع الرابع، مقارنة بالفترات السابقة، خصوصاً مع انخفاض معدلات الفائدة على القروض مع نهاية عام 2023.

وأوضحت النتائج أن حيوية ارتفاع الائتمان، تبرز الطلب المستمر على الاستثمار، إضافة إلى التعافي المستدام للنشاط الاقتصادي بعد جائحة «كوفيد-19»، حيث أظهرت نتائج الاستبيان امتداد هذا الزخم الإيجابي إلى بدايات العام الجاري، وأن البنوك والمؤسسات المالية المرخصة الأخرى ستبقى متفائلة في توقعاتها الإيجابية بشأن الائتمان والطلب على القروض.

جدير بالذكر أن الاستبيان أطلق لأول مرة في عام 2014 كجزء من جهود المصرف المركزي، لقياس عوامل العرض والطلب التي تؤثر في سوق الائتمان المحلية، وفهم الروابط بين التوجهات الائتمانية واقتصاد دولة الإمارات بشكل أكبر.

وتستند نتائج الربع الرابع من عام 2023 إلى الردود الواردة من لجنة مؤلفة من 70 مؤسسة مالية مرخصة تقدم خدمات الائتمان تعمل في دولة الإمارات، موزعة بين 58 بنكاً و12 شركة تمويل.