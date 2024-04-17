«الطاقة» تعتزم نشر شواحن السيارات الكهربائية على مستوى الدولة

قال وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، المهندس شريف العلماء، في تصريحات صحافية على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل، إن «الوزارة لديها مشروع رئيس للتوسع في البنى التحتية، لنشر شواحن السيارات الكهربائية عبر إمارات الدولة من خلال شراكة استراتيجية مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء».

وأضاف أن «الشراكة الجديدة ستسهم في نشر الشواحن، ومن ثم زيادة أعداد السيارات الكهربائية بالدولة، وتخفيض الانبعاثات في قطاع النقل»، لافتاً إلى أن جميع التفاصيل سيتم الإعلان عنها خلال مايو المقبل.

وأكد أن «دولة الإمارات ملتزمة بالتعهدات التي تم الإعلان عنها في مؤتمر (COP28)»، لافتاً إلى أن «إنتاج دولة الإمارات من الطاقة المتجددة في عام 2018 بلغ 1.8 غيغاواط من الطاقة الشمسية، وتمت مضاعفة هذه النسبة خلال عام 2022 إلى 3.6 غيغاواط، لتصل في نهاية العام الماضي إلى 6 غيغاواط بينما نستهدف وصولها إلى 14.2 غيغاواط بحلول 2030».

وأضاف العلماء: «هناك تطور كبير في المشاريع المجدية اقتصادياً في مجال الطاقة المتجددة، وحالياً يجري الاستثمار في طاقة الرياح من خلال شراكة استراتيجية مع بعض الدول والحكومات بإنشاء مشروع تجريبي وتم إنجاز 100 ميغاواط من طاقة الرياح، ما يثبت جدوى المشروع».

وتابع: «يتوقع أيضاً أن تدخل الوحدة الرابعة من مفاعل براكة النووي، الخدمة خلال العام الجاري ليصل إجمالي إنتاج المشروع من الطاقة النووية النظيفة إلى 5.6 غيغاواط».

وعن رفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه في الإمارات، قال العلماء: «تم إنجاز نحو 13% من استهلاك الطاقة في أربعة قطاعات أساسية وهي الزراعة والمباني والمصانع والنقل».

وأضاف أن «الوزارة لديها أيضاً مشروع لإعادة تأهيل المباني الحكومية التي تستهلك أعلى نسبة من الطاقة، من خلال التعاون مع شركات القطاع الخاص لخفض نسبة الاستهلاك بنسبة 30%».

«حديد الإمارات»: صفر انبعاثات بحلول 2050

قال الرئيس التنفيذي لشركة «حديد الإمارات أركان»، المهندس سعيد الرميثي، في تصريحات على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل، إن الشركة تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 40% بحلول 2030، والوصول إلى صفر انبعاثات عام 2050، كما أنها تمتلك مشروعاً تجريبياً لإنتاج الهيدروجين الأخضر واستخدامه في إنتاج الحديد بالتعاون مع شركة «مصدر»، يجري العمل عليه حالياً، وينتظر أن تبدأ المرحلة التشغيلية بنهاية الربع الثاني 2024. وأوضح أن «كُلفة الإنتاج في المشروع التجريبي ستعطينا صورة واضحة عن إمكانية استخدام الهيدروجين الأخضر بشكل موسّع في إنتاج الحديد».

ووصف أداء الشركة في ما يخص تقليل الانبعاثات بأنه ممتاز، لكن نطمح إلى المزيد خلال السنوات المقبلة في ظل تنامي الطلب العالمي على منتجات الحديد.

مكافآت مقابل إعادة تدوير العبوات

كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة «تدوير»، علي الظاهري، عن شراء وتركيب 25 جهازاً على مستوى إمارة أبوظبي، اعتباراً من الشهر المقبل لإعادة تدوير العبوات البلاستيكية الفارغة، وتلك المصنوعة من الألمنيوم مقابل مكافآت ونقاط، يمكن استبدالها في مراكز بيع محددة، وذلك لتشجيع المستخدمين على الفرز المسبق.

وأكد الظاهري، على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل، أنه يجري التخطيط لرفع عدد هذه الأجهزة إلى 2000 جهاز بحلول 2028، لافتاً إلى الشراكة مع شركة (نديرا) التي تشارك «تدوير» رؤيتها في غد أكثر استدامة.