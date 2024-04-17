قالت المديرة العامة لشركة «آر إكس الشرق الأوسط» ورئيسة القمة العالمية لطاقة المستقبل، لين السباعي، خلال فعالية «القمة»: «أثبتت الفعالية مجدداً نجاحها بجمع ألمع العقول الرائدة في القطاع، حيث كان اليوم الأول مملوءاً بالحوارات البناءة حول الجهود المطلوبة لإحداث تغيير ملموس على خلفية النجاح الذي حققه مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28».

وأضافت: «سيستمر هذا التحليل المتعمق لحلول الطاقة العالمية، مع (منتدى التمويل المستدام)، الذي سيبحث بشكل شامل موضوعات مثل: تحفيز المسارات الإقليمية للتمويل الأخضر، وتمويل النهج العالمي للاقتصادات منخفضة الكربون».