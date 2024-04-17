«ديوا»: محطة لشحن السيارات بالهيدروجين مجاناً في «إكسبو»

كشف مدير أول التكنولوجيا المتقدمة والتطبيقية في هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، الدكتور هشام إسماعيل، لـ«الإمارات اليوم» عن أن هيئة مياه وكهرباء دبي بدأت منذ ثلاث سنوات مشروعاً تجريبياً لإنتاج الهيدروجين الأخضر عن طريق فصله من الماء، وتحويله إلى طاقة يتم تخزينها ومن ثم الاستفادة منها، حيث يصل إنتاج المشروع حالياً إلى 20 كيلوغراماً من الهيدروجين الأخضر في الساعة، أي ما يعادل 480 كيلوغراماً يومياً.

وأوضح إسماعيل، أنه وبالتعاون مع شركة اينوك، تم إنشاء محطة لشحن السيارات التي تعمل بالهيدروجين في «إكسبو»، توفر الشحن مجاناً بواقع 5 كيلوغرامات لكل سيارة، وتكفي لقطع مسافة حتى 600 كيلومتر، لافتاً إلى أن 200 كيلوغرام من إنتاج المشروع التجريبي تذهب لهذه المحطة، لغرض شحن السيارات.

وأضاف: «انتهت الهيئة من تركيب نحو 390 محطة شحن في مختلف أنحاء دبي، لدعم التنقل الأخضر، وتشجيع الأفراد والمؤسسات على اقتناء السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، وقدّمت الهيئة من خلال مبادرتها (الشاحن الأخضر) للمركبات الكهربائية 23419.821 ميغاواط ساعة من الكهرباء لشحن المركبات الكهربائية في إمارة دبي منذ عام 2015 وحتى نهاية عام 2023، ما أسهم في قطع ما مجموعه 117 مليون كيلومتر باستخدام المركبات الكهربائية.

وشدد على أن كُلفة إنتاج الهيدروجين تشهد تحسناً ملحوظاً، ما يرشحه للعب دور أساسي في مزيج الطاقة بدولة الإمارات.