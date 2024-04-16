«طيران الإمارات» تعزز تواجد الكفاءات الوطنية في الأسواق الرئيسية

أعلنت «طيران الإمارات» عن حركة تنقلات جديدة في فريق عملياتها التجارية في مناطق أوروبا وأفريقيا وشرق آسيا، بما يتماشى مع التوسعات المستمرة للناقلة وعملياتها المتسارعة عالمياً، إلى جانب تعزيز تواجد الكفاءات الوطنية في بعض الأسواق الرئيسية، للمساعدة في دفع نمو الناقلة وتحقيق أهدافها التجارية.

وقال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم: «نفخر بتعزيز حضور الكفاءات والكوادر الإماراتية ضمن فريقنا، ونحن ملتزمون بتمكينهم ودعم تقدمهم الوظيفي، وتعزيز قدراتهم القيادية».

وأكد كاظم أن «حركة التنقلات الجديدة ستسهم في إفساح المجال أمام ستة من قادة المستقبل، للاستفادة من الفرص المتاحة لمواجهة تحديات الصناعة في الأسواق التي يعملون بها». وقال: «كلنا ثقة في قدرتهم على تعزيز خبراتهم النوعية وتسخير معارفهم ومهاراتهم لدعم استراتيجياتنا الحالية والمستقبلية بينما نواصل توسيع نطاق عملياتنا العالمية».

وشملت التنقلات ضمن فريق العمليات التجارية لـ«طيران الإمارات» كلاً من: محمد القاسم، مدير «طيران الإمارات» في قبرص حالياً، وسيتولى منصب مدير «طيران الإمارات» في كمبوديا، وأحمد تميم، مدير «طيران الإمارات» في ساحل العاج حالياً، وسيتولى منصب مدير «طيران الإمارات» في قبرص، وعدنان المرزوقي، مدير العمليات التجارية في جنوب أفريقيا حالياً، وسيتولى منصب مدير «طيران الإمارات» في ساحل العاج، ومحمد طاهر، مدير العمليات التجارية في مصر حالياً، وسيتولى منصب مدير «طيران الإمارات» في أوغندا، وسلطان الريامي، مدير «طيران الإمارات» في تايوان حالياً، وسيتولى منصب مدير «طيران الإمارات» في هونغ كونغ، وناصر بحلوق، مدير «طيران الإمارات» في هونغ كونغ حالياً، وسيتولى منصب مدير «طيران الإمارات» في تايوان.

ويمثل «برنامج طيران الإمارات التجاري للمحطات الخارجية» أحد الحلول الاستراتيجية التي توفرها الناقلة لتعظيم الفرص أمام مواطني دولة الإمارات، وتعزيز مهاراتهم وصقل خبراتهم عبر مجموعة من الأدوار ضمن العمليات التجارية المتنوعة للناقلة. كما يهدف البرنامج أيضاً إلى دعم النمو المهني للكوادر الإماراتية، وتمكينهم من بناء شبكات تواصل متينة وطويلة الأمد مع الشركاء والمعنيين عبر شبكة وجهاتها العالمية.