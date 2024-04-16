بيان من "فلاي دبي" بخصوص الأحوال الجوية

قال متحدث باسم شركة فلاي دبي إن الظروف الجوية التي شهدتها دولة الإمارات اليوم 16 أبريل أثرت على جدول رحلاتنا في مطار دبي الدولي، مشيراً إلى أنه تم الغاء بعض الرحلات نتيجة لذلك ونواجه حاليًا بعض التأخير في عدد من الرحلات.

وأضاف المتحدث: نعمل جاهدين لتقليل أي تأثير لجداول سفر مسافرينا ونقوم بالتنسيق مع جميع الأطراف في المطار. سنواصل مراقبة الأحوال الجوية عن كثب وننصح مسافرينا بالوصول قبل وقت كاف لرحلتهم إلى المطار والتحقق من حالة رحلتهم على الموقع الشبكي للناقلة.

ووجهت الناقلة للمسافرين مجموعة من النصائح للسفر خلال الاحول الجوية، بما في ذلك تحديث تفاصيل الاتصال الخاصة بهم عبر قسم إدارة الحجز على الموقع الشبكي للناقلة، وإنجاز إجراءات السفر عبر الإنترنت متاح بين 48 ساعة و75 دقيقة قبل موعد مغادرة الرحلة من دبي.

وبينت أنه يمكن للمسافرين توفير الوقت في المطار باستخدام أحد أكشاك الخدمة الذاتية الجديدة في المبنى رقم 2، حيث يمكنهم طباعة بطاقة الامتعة وانجاز اجراءات السفر عبر الإنترنت ثم التوجه مباشرة إلى مكتب تسليم الحقائب المخصص، والتحقق بانتظام من شاشات معلومات الرحلة الخاصة ببوابة المغادرة والتأكد من تواجدهم عند البوابة قبل وقت كاف للصعود إلى الطائرة.