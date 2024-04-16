«إمباور» تستحوذ على 80% من سوق تبريد المناطق في دبي

كرّم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، سعيد محمد الطاير، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أحمد بن شعفار، تقديراً لجهوده على مدار 20 عاماً أمضاها في إدارة المؤسسة منذ تأسيسها.

وأشاد الطاير خلال التكريم بالتطور الكبير الذي شهدته المؤسسة على الأصعدة الفنية والإنتاجية القائمة على الاستثمار في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وإرسائها معايير غير مسبوقة من الجودة في الإنتاج والتوزيع، لتمتلك حصة سوقية تزيد على 80% من سوق تبريد المناطق بدبي.

وقال: «بفضل جهود فرق العمل المتخصصة والإدارة الوطنية الاحترافية التي يتقدمها أحمد بن شعفار الذي تخرج كغيره من القيادات الوطنية في مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصبحت (إمباور) مؤسسة فاعلة في ترجمة استراتيجيات الدولة لبلوغ التنمية والاقتصاد المستدامين»، مؤكداً أن نجاح «إمباور» لتصبح الرقم (1) عالمياً، ما كان ليتحقق لولا الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله. وتطرق الطاير للمحطات التاريخية في مسيرة المؤسسة، ومنها: تصدرها صناعة تبريد المناطق كأكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، واستحواذاتها الكبيرة على مشروعات وأيقونات عمرانية في دبي، مثل «بالم ديستركت كولينغ»، و«نخيل»، و«ميدان»، والاستحواذ على حق تشغيل خمس محطات مع مرافقها ومجمعاتها بمطار دبي الدولي، وتحقيقها لأكبر الصفقات في تاريخ صناعة تبريد المناطق الدولية، بالتعاون مع شركات عالمية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أحمد بن شعفار: «الثناء والتقدير يطال المساهمين الأوائل في (إمباور)، لأنهم وضعوا ثقتهم المطلقة في مقدرة المؤسسة على بلوغ الصدارة العالمية منذ عام 2003، عندما دخلت (إمباور) السوق بمحطة تبريد واحدة في منطقة مركز دبي المالي، وأصبحت اليوم تمتلك حصة سوقية تزيد على 80% من سوق تبريد المناطق بدبي، وعشرات المحطات العصرية، وشبكة توزيع واسعة لتغذي المئات من ناطحات السحاب والمشروعات متعددة الاستخدامات».