أبوظبي تستضيف «AIM للاستثمار 2024» مايو المقبل

تسلط «قمة AIM» للاستثمار، أحد أكبر الملتقيات الاستثمارية في العالم، والتي تنظمها مؤسسة AIM العالمية، وتستضيفها أبوظبي خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو 2024، الضوء على أحدث اتجاهات الاستثمار حول العالم وكيفية تنشيط الاستثمارات من خلال الابتكارات التكنولوجية. وتجمع قمة AIM للاستثمار، التي تقام تحت شعار «التكيف مع تحول المشهد الاستثماري: تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالميًا»، كبار المستثمرين المؤسسيين وصناديق الثروة السيادية والأفراد من أصحاب الثروات العالية ووكالات الاستثمار من جميع أنحاء العالم.

وتخصص القمة على مدار 3 أيام ضمن محاور الاستثمار الأجنبي المباشر واستثمارات المحافظ الأجنبية، جلسات حوارية لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الفرص الاستثمارية حول العالم تحت شعار «نمو اقتصادي مرن ومستدام - خلق استثمار صحي ومستقبلي من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار الأجنبي في الحوافظ المالية».

ويبدأ برنامج مسار الاستثمار بجلسة حوارية تحت عنوان «التوترات الجيوسياسية 2024: تحديات ووجهات جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر»، يليها تنظيم 11 جلسة تناقش اتجاهات الاستثمار المستدام، والاستثمارات الأجنبية المباشرة الشاملة في الدول الأقل نمواً، وتوقعات الاستثمار الأجنبي المباشر، والطاقة المتجددة، وتمويل المناخ، بالإضافة إلى بحث إرث مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) والاطلاع على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دولة الإمارات.