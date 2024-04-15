«الأنصاري للصرافة» تطلق حلولاً للدفع الفوري وتحويل الأموال

أعلنت «شركة الأنصاري للصرافة»، التابعة لـ«مجموعة الأنصاري للخدمات المالية» المدرجة في سوق دبي المالي، عن تعاونها مع «شركة الاتحاد للمدفوعات»، التابعة لمصرف الإمارات المركزي، للارتقاء بتجربة المتعاملين، وذلك من خلال منصة «آني» للدفع الفوري التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مشهد المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات.

وتتيح هذه الشراكة الاستراتيجية لمتعاملي «الأنصاري للصرافة» تجربة دفع رقمية فورية مصممة وفق أعلى معايير الأمان والراحة، إذ ستوفّر لهم مجموعة خدمات مبتكرة، بما في ذلك تحويل الأموال وسداد الفواتير، وحلول الدفع من شخص إلى شخص عبر رقم الهاتف الخاص بالمتلقي، أو البريد الالكتروني، أو رمز الاستجابة السريعة، ما يسمح بإجراء المعاملات دون الحاجة لتبادل رقم الحساب المصرفي الدولي «آيبان» IBAN.

كما ستقدّم منصة «آني» مجموعة متكاملة من حلول الدفع التكنولوجية المتطورة، منها المدفوعات باستخدام أحد المعرّفات المختلفة، والمدفوعات باستخدام رمز الاستجابة السريعة، وطلب الدفع، والمدفوعات بالتقسيط.

وسيتمكن متعاملو «الأنصاري للصرافة»، عبر ربط حساباتهم بمنصة «آني»، من إتمام معاملاتهم لدى أي من فروع الشركة أو عبر تطبيقها الذكي، إضافة إلى إدماج حلول المنصة مع البطاقات مسبقة الدفع وبطاقات رواتب العمالة المساعدة التي تتيحها «الأنصاري للصرافة»، بما يمكنهم من إتمام المدفوعات التجارية والتحويلات الفورية إلى أي حساب مصرفي، أو بطاقة، أو محفظة مدعومة من منصة «آني» في دولة الإمارات.



وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في «الأنصاري للصرافة»، علي النجار: «تجسّد هذه الشراكة مع (الاتحاد للمدفوعات) التزامنا بتعزيز الابتكار الرقمي وتلبية احتياجات المتعاملين. ونسعى عبر الاستفادة من منصة (آني) إلى تمكين المتعاملين وتزويدهم بمنصة متطورة تستوفي أعلى معايير الأمان والسرعة لإجراء المعاملات الرقمية».

وأضاف: «تتماشى هذه المبادة التي أطلقها مصرف الإمارات المركزي و(الاتحاد للمدفوعات)، مع رؤيتنا المشتركة الرامية إلى دعم الشمول المالي والابتكار في المنطقة».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمدفوعات، جان بيلباور: «من خلال التعاون الاستراتيجي مع الشركاء الرئيسيين مثل (الأنصاري للصرافة)، تهدف (آني) إلى تعزيز انتشارها وتأثيرها. ومن خلال دمج (آني) في خدماتها، فإن المؤسسات المالية تعمل على تعزيز عروضها، وتسهم في النهوض بمجتمع غير نقدي».