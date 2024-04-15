«ديوا» تعرض جهودها في تمكين الشباب المواطن

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» عن مشاركتها في أربع جلسات نقاشية خلال فعاليات «القمة العالمية لطاقة المستقبل»، التي تستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وتنطلق فعالياتها في الفترة من 16 إلى 18 أبريل الجاري.

وذكرت الهيئة أنها ستعرض أبرز مشروعاتها ومبادراتها المبتكرة في مجال الاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة، فضلاً عن جهودها في تحقيق الحياد الكربوني وتمكين الشباب المواطن.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «أسهمت رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز ريادة دولة الإمارات في مجال الاستثمار في الطاقة المتجددة والنظيفة».

وأضاف: «تأتي مشاركة الهيئة في القمة العالمية لطاقة المستقبل في إطار حرصنا على دعم الفعاليات الوطنية الرائدة التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة، وضمن شراكتنا الاستراتيجية مع شركة (مصدر)، حيث تتكامل جهودنا لتطوير حلول ومشروعات مبتكرة ترسّخ المكانة العالمية الرائدة لدولة الإمارات في مجال الاستدامة، والتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، إضافة إلى توفير منصات عالمية المستوى لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والتعرف إلى أحدث التقنيات وفرص الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة».

وتابع الطاير: «نسعى من خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل إلى مشاركة تجاربنا وخبراتنا في تنويع مصادر الطاقة وزيادة نسبة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة في دبي، بما يدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني لإمارة دبي 2050، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050».

وسيشارك كبير مسؤولي الاستدامة والتغير المناخي في الهيئة، محمد عبدالكريم الشامسي، في جلسة نقاشية بعنوان «نحو مسار منخفض الكربون لتحقيق الانتقال العادل للطاقة»، ليسلط الضوء على جهود الهيئة في مجال الاستدامة والتحول نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.

كما يشارك نائب الرئيس - الطاقة النظيفة والتنوع في الهيئة، المهندس محمد جامع، في اليوم الثاني من القمة، في جلسة نقاشية بعنوان «إزالة الكربون من الطاقة: مضاعفة حجم الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030».

بدوره، يشارك مدير أول - التكنولوجيا المتقدمة والتطبيقية في هيئة كهرباء ومياه دبي، الدكتور هشام إسماعيل، في «قمة الهيدروجين الأخضر»، فيما تشارك مهندس أول – التغير المناخي والاستدامة في الهيئة، المهندسة عذبة الشحي، في اليوم الثالث من القمة، في جلسة نقاشية في منصة «شباب من أجل الاستدامة»، لتسلط الضوء على جهود الهيئة في الاستثمار في تمكين الشباب المواطن وتعزيز قدراتهم ليكونوا الجيل المقبل من قادة الاستدامة، ويسهموا في تعزيز المكانة الريادية لدولة الإمارات في مجال العمل المناخي.