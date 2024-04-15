ارتفاع الذهب يُحفّز الطلب على قطع المشغولات الصغيرة

ارتفعت أسعار الذهب في نهاية الأسبوع الماضي، بقيم راوحت بين 1.5 و2.75 درهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في سوقي دبي والشارقة، لتواصل زياداتها القياسية للأسبوع الثالث على التوالي، مع وصول إجمالي ارتفاعات سعر الغرام خلال ثلاثة أسابيع إلى 19.5 درهماً.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً، 283.75 درهماً بارتفاع قيمته 1.75 درهم، بينما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً، 262.75 درهماً بزيادة قدرها 1.5 درهم. بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 254.25 درهماً بارتفاع بلغ 2.5 درهم، وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 218 درهماً بزيادة بلغت 2.75 درهم.

وأكد مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم» أن مواصلة الذهب ارتفاعاته السعرية لم تعق الطلب على المشغولات الذهبية الجديدة خلال عطلة عيد الفطر، لكنه غيّر من أنماط الشراء لدى المستهلكين، ليتركز الطلب على المشغولات الذهبية من القطع والأوزان الصغيرة.

وقال مدير محل «ريكي للمجوهرات»، ريكيش داهناك: إنه «على الرغم من الارتفاعات السعرية القياسية الجديدة التي سجلتها أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، فإن عطلة عيد الفطر شهدت طلباً على المشغولات الذهبية الجديدة، مع تغيّر في أنماط الشراء لدى المستهلكين مقارنة بمواسم الأعياد السابقة، إذ تركز الطلب بشكل كبير على قطع المشغولات الصغيرة».

وأضاف: «يتسم موسم العيد بكونه من المواسم المحفزة لشراء المشغولات الذهبية، خصوصاً مع اعتياد المستهلكين على شراء الهدايا خلال تلك المناسبة»، لافتاً إلى ارتفاع عمليات الشراء للمشغولات الذهبية ذات الأوزان القليلة.

من جهته، قال مدير محل «ماشو للمجوهرات»، راج باهش: إن «الحصص الأكبر من المشتريات خلال الفترة الأخيرة تركزت في المشغولات الذهبية من عيار 18 قيراطاً، وفي القطع الصغيرة ذات الأوزان المنخفضة»، مشيراً إلى أن الارتفاعات السعرية الكبيرة التي سجلها الذهب غيّرت أنماط الشراء، إذ اتجه المتعاملون إلى شراء المشغولات الذهبية من الحجم الصغير.

في السياق نفسه، قال مدير المبيعات في محل «الصراف للمجوهرات»، عبدالله التهامي: إن «تركز أنماط الشراء على المشغولات الذهبية ذات الأوزان المنخفضة خلال عطلة عيد الفطر، كان من أبرز المتغيرات التي فرضتها الزيادات السعرية الكبيرة للذهب على الأسواق خلال الفترة الأخيرة».

وأضاف أن «موسم عيد الفطر شهد تحسناً ملحوظاً في الطلب على هدايا المشغولات، خصوصاً من القطع المصنعة من عيار 18 قيراطاً».