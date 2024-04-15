1.46 مليار درهم قيمة التصرفات العقارية في عجمان خلال مارس 2024

كشف المدير العام لدائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، المهندس عمر بن عمير المهيري، أن السوق العقارية في عجمان شهدت خلال مارس الماضي تسجيل 1169 تصرفاً عقارياً، بقيمة إجمالية بلغت 1.46 مليار درهم، وبنمو ملحوظ جاوز 49.9%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما قدر إجمالي حجم التداولات بـ1.03 مليار درهم، حيث تم تسجيل أعلى قيمة مبايعة في منطقة «الحليو 1» بـ72 مليون درهم.

وقال المهيري إن القطاع العقاري في عجمان يمر بفترة إيجابية، ويواصل تسجيل أرقام غير مسبوقة وأداء استثنائي، يعكس مدى ملاءمة عجمان لتطلعات المستثمرين واحتياجاتهم المتنوعة، لافتاً إلى أن الإمارة شهدت ارتفاعاً في الطلب على العقارات بمختلف أنواعها، ونمواً متواصلاً في المبيعات، نظراً للمزايا التنافسية وبيئة الاستثمار المحفزة لرواد الأعمال والمستثمرين.

وأضاف المهيري أن الدائرة سجلت 168 عملية رهن، جاوزت قيمتها الإجمالية 280 مليون درهم، إذ تم تسجيل أعلى قيمة رهن بـ20.9 مليون درهم في منطقة «الروضة 1». وتصدر «حي الياسمين» قائمة الأحياء الأكثر تداولاً، يليه كل من «الحليو 2»، و«الزاهية»، كما تصدر مشروع «عجمان ون» قائمة المشروعات الرئيسة الأكثر تداولاً، متقدماً على كل من مشروعي «مدينة الإمارات» و«أبراج المدينة».