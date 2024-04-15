«جيسيك غلوبال» ينطلق في دبي 23 أبريل

تنطلق في الفترة من 23 إلى 25 أبريل بمركز دبي التجاري العالمي، فعاليات معرض ومؤتمر «جيسيك غلوبال 2024»، الذي يمثل أكبر تجمع في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لمجتمع الأمن السيبراني الدولي. وسترحب النسخة الـ13 من المعرض المتخصص في مجال الأمن السيبراني، بخبراء الصناعة البارزين، لمناقشة أهمية حماية البنية التحتية الحيوية، فضلاً عن استقبال أكثر من 20 ألف زائر، و750 من أبرز الشركات العارضة في العالم، في مقدمتها «هواوي»، و«هانيويل»، و«دو»، و«مايكروسوفت»، و«غوغل كلاود سكيورتي»، و«كاسبرسكي»، فضلاً عن كل من «كلاود فلير»، و«كواليس» و«بانتيرا»، وأكثر من 350 متحدثاً متخصصاً في مجال أمن المعلومات، و1000 «مخترق أخلاقي» من أكثر من 130 دولة على مدار ثلاثة أيام.