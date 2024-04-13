«الأعلى للطاقة» يطلق برنامج دبي لإدارة الطلب على الطاقة للتميز

أطلق المجلس الأعلى للطاقة في دبي «برنامج دبي لإدارة الطلب على الطاقة للتميز»، الذي يُعدُّ منصة متميزة لتكريم وتقدير الجهود النموذجية للمؤسسات والأفراد الذين أسهموا في تعزيز مستقبل دبي من خلال الممارسات المسؤولة في كفاءة الطاقة، وكفاءة استخدام المياه، والاقتصاد الدائري، والابتكار، والمساهمات الاستثنائية التي تعزز البيئة المستدامة. وأفاد المجلس الأعلى للطاقة في دبي، في بيان، بأن كل فئة من تلك الفئات، تمثّل جانباً محورياً من رحلة دبي نحو ترشيد استهلاك الطاقة، بداية من مبادرات المباني الخضراء المبتكرة، وحتى الابتكارات الرائدة في التبريد الكفؤ.

وقال نائب رئيس المجلس، سعيد محمد الطاير: «إنه تحقيقاً لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز مسيرة الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، فإن المجلس يسعى من خلال (برنامج دبي لإدارة الطلب على الطاقة للتميز)، إلى تحسين استخدام الطاقة والمياه والوقود، والارتقاء بالمساهمات الاستثنائية في مجال كفاءة الطاقة، واستخدام المياه والاستدامة والاقتصاد الدائري».

من جهته، قال الأمين العام للمجلس، أحمد بطي المحيربي، إن «البرنامج يحتفي بالإنجازات البارزة في المجال على مستوى إمارة دبي، ما يؤكد التزام الإمارة باستراتيجية دبي لإدارة الطلب، التي تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة والمياه بنسبة 30% بحلول عام 2030، إضافة إلى التأثير الإيجابي على خفض استهلاك الوقود، والذي بدوره يسهم في تحقيق مستقبل مستدام».

وأكد المجلس الأعلى للطاقة في دبي، التزام الإمارة باستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة، وهو نهج مثالي يهدف إلى تقليل استهلاك الطاقة والمياه، وتعزيز مستقبل أكثر استدامة. ويسلط «برنامج دبي لإدارة الطلب على الطاقة للتميز»، الضوء على جهود إمارة دبي والتزامها بالاستدامة، وتقدير المبادرات الرائدة في مجال الأبنية الخضراء، والتبريد الفعّال.

وكشف المجلس أن الاستجابة للبرنامج كانت كبيرة، إذ بلغ عدد المشاركات 86 مشاركة من القطاعين الحكومي والخاص، مبيناً أنه ستتم مراجعة المشاركات من قبل لجنة من الخبراء، لتقييم تأثيرها ومواءمتها مع استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، بينما سيتم الإعلان عن الفائزين في البرنامج خلال مايو 2024.

. 86 مشاركة من القطاعين الحكومي والخاص في البرنامج.. والإعلان عن الفائزين خلال مايو المقبل.