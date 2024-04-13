«طيران الإمارات » تتسلم أولى طائرات «إيرباص »A350 الجديدة أغسطس المقبل

تخطط «طيران الإمارات» لاستلام أولى طائراتها الجديدة من طراز «إيرباص A350» في أغسطس المقبل، في وقت ستستمر فيه الناقلة باستلام طائراتها من هذا الطراز حتى عام 2028، بعد أن رفعت أخيراً إجمالي عدد الطائرات ضمن طلبيتها إلى 65 طائرة.

وذكرت الشركة أن طائرات «إيرباص A350» ستوفر لأسطولها مزيداً من الخيارات في ما يتعلق بالسعة والمدى لخدمة مجموعة من الأسواق الجديدة، بما في ذلك المهام طويلة المدى، والتي تصل مدتها إلى 15 ساعة طيران من دبي.

النطاق العريض

وكشفت «طيران الإمارات» أنها ستوفر النطاق العريض الجديد عالي السرعة على هذه الطائرات، إذ سيحسّن النظام الجديد المدعوم من «جي إكس أفييشن» التابعة لشركة «إنمارسات»، تجربة الركاب بشكل كبير مع اتصال محسّن، وتغطية عالمية أكبر، حتى على الرحلات الجوية فوق القطب الشمالي، وستصبح طائرة «إيرباص A350» الأولى ضمن أسطول «طيران الإمارات» التي تستفيد من شبكة الأقمار الاصطناعية «غلوبال إكسبرس» التابعة لـ«إنمارسات» التي تشغل شبكة النطاق العريض الأولى والوحيدة المتوافرة عالمياً، ما يضمن للمسافرين الاستمتاع باتصال عالمي غير منقطع، بصرف النظر عن وجهاتهم. كما ستتيح إمكانات النطاق العريض المتقدمة عالية السرعة لمسافري الناقلة البقاء على اتصال مع العائلة والأصدقاء، والعمل، وتصفح الإنترنت، والاستمتاع بوسائل التواصل الاجتماعي وهم في مقاعدهم المريحة.

نظام الترفيه

ووقع اختيار «طيران الإمارات» على نظام الترفيه الجوي الجديد «تاليس» AVANT Up لتجهيز أسطولها من طائرات «إيرباص A350»، وستستثمر أكثر من 350 مليون دولار أميركي (1.28 مليار درهم) لتجهيز 50 طائرة بالجيل التالي من حلول الترفيه الجوي التي توفر تجربة ركاب سينمائية وشخصية لا تُضاهى، كما سيوفر نظام «تاليس» الجديد حلاً محسّناً للبث التلفزيوني الحي والأخبار بأعلى جودة على ارتفاع 40 ألف قدم.

حملة توظيف

واستعدت «طيران الإمارات» لبدء الوصول الوشيك لأولى طائرات أسطولها الجديد «إيرباص A350»، بحملة توظيف عالمية لطاقم الضيافة، حيث تستهدف توظيف 5000 من أطقم الطائرات خلال العام الجاري، وذلك لضمان استمرار التزام الناقلة بتقديم أفضل تجربة سفر في العالم.

وتضم طلبيات «طيران الإمارات» المؤكدة 65 طائرة من طراز «A350»، ومزيجاً من 205 طائرات «بوينغ 777-9، و777-8». في ما ستستخدم الطائرات الجديدة لتوسيع وتحديث الأسطول، وتوفير المرونة لإضافة وجهات جديدة إلى شبكة خطوطها.

وتشغل «طيران الإمارات» حالياً أسطولاً كاملاً من طائرات الجسم العريض التي تتسم بالكفاءة والحداثة، يتكوّن من طائرات «إيرباص A380» و«بوينغ 777».

عائلة «A350»

وبحسب شركة «إيرباص» المصنعة للطراز، تُعدُّ عائلة «A350» أكثر الطائرات تطوراً وكفاءة في العالم من فئة الطائرات ذات الهيكل العريض، وأفضلها في مجال الرحلات ذات المدى البعيد. وهي الطائرة الوحيدة ذات التصميم الجديد كُلياً التي تراوح سعتها بين 300 مقعد و410 مقاعد، وتُقدم أقلّ كُلفة للمقعد الواحد بين نظيراتها من الطائرات الكبيرة ذات الهيكل العريض.

وصُمّمت عائلة «A350» لتُقدم مستويات عالية من المرونة التشغيلية والكفاءة لجميع شرائح السوق بما فيها الرحلات الطويلة (التي يصل مداها إلى 8700 ميل بحري/ 16100 كيلومتر).

بدورها، تُعدُّ مقصورة «Airspace» في طائرات «A350» الأكثر هدوءاً ضمن نظيراتها لدى الطائرات ذات الممرين، وتمنح الركاب والطاقم أثناء الرحلات مجموعة من أحدث المنتجات الكفيلة بتوفير أكثر تجارب الطيران راحة على الإطلاق.

وتستوعب طائرة «A350- 900» بين 300 مقعد و350 مقعداً وفق نظام الدرجات الثلاث المعمول به، بينما تستوعب طائرة «A350- 1000» بين 350 مقعداً و410 مقاعد وفق نظام الدرجات الثلاث المعمول به، مع توفير المستوى ذاته من الراحة وزيادة منطقة الدرجة الأولى بنسبة 40 %.

وتحتوي طائرات «A350» على مقصورة بعرض 221 إنشاً (5.6 أمتار)، (أكثر عرضاً بواقع ست إنشات/ 15 سنتيمتراً من طائرة 787)، ما يمنح الركاب قدراً أكبر من الراحة في جميع الدرجات، ويُوفر لشركات الطيران المرونة الكافية لتزويد الركاب بجميع الدرجات المتاحة.

طلب عالمي

تم طلب 1239 طائرة من طراز A350

(1189 طائرة تجارية و50 طائرة شحن) من 58 متعاملاً، وذلك وفقاً لبيانات فبراير 2024. وتم تسليم 587 طائرة من عائلة «A350» إلى 40 شركة طيران، بما فيها 82 طائرة من طراز «A350- 1000».

. «طيران الإمارات» استعدت للطلبية بحملة توظيف عالمية لطاقم الضيافة، حيث تستهدف توظيف 5000 من أطقم الطائرات خلال العام الجاري.

للمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط