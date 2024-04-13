«ويتيكس» ينطلق في دبي مطلع أكتوبر

تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) الدورة الـ26 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، من الأول إلى الثالث من أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة، سعيد محمد الطاير، في بيان، أمس، إن «ويتيكس» باعتباره أحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم، يدعم جهود دولة الإمارات، وإمارة دبي لحشد الجهود الدولية الرامية إلى تسريع عجلة انتقال الطاقة، وتحقيق الحياد الكربوني، خصوصاً في عام الاستدامة في الإمارات.