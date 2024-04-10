«مصدر» تطلق مؤتمر «نحو المستقبل»

أعلنت مدينة مصدر، إطلاق مؤتمر «نحو المستقبل»، واستضافة معرض للابتكار التكنولوجي على مساحة 300 متر مربع في القمة العالمية لطاقة المستقبل خلال الفترة من 16 إلى 18 أبريل الجاري.

ويهدف مؤتمر «نحو المستقبل» في نسخته الأولى، إلى تسهيل تبادل المعرفة وبناء القدرات في مجال التحول الحضري المستدام، وذلك بمشاركة أكثر من 30 متحدثاً على مدار ثلاثة أيام للتواصل مع الحضور في القمة العالمية لطاقة المستقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وتتناول الجلسات موضوعات عن السيارات الكهربائية، وتصميم المباني الخضراء وتطويرها، واقتصادات الاستدامة، واستخدام الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، والتكنولوجيا الزراعية.