4 عوامل وراء تصنيف دبي أفضل وجهة سياحية عالمية

قال أستاذ مشارك في كلية إدنبرة للأعمال، جامعة «هيريوت وات» دبي، الدكتور روس كوران، إن دبي طورت عروضاً سياحية واسعة ومتنوعة، بسبب التراث الثقافي، والموقع الجغرافي المناسب، والبنية التحتية الترفيهية المتنوعة.

وأضاف كوران في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أن تلك الأسباب أسهمت في تصنيف دبي أخيراً أفضل وجهة عالمية للعام الثالث على التوالي، ما يجعلها المدينة الأولى التي تحقق هذا التصنيف.

وتابع: «إفطار مع إطلالة على البحر، وقضاء اليوم في (سكي دبي)، للاستمتاع بثقافة المنطقة في متحف دبي في حصن الفهيدي. هذه بعض الأنشطة التي يقوم بها زوار الإمارات على مدار العام، والتي ساعدت في ترسيخ مكانة دبي وجهة سياحية مثالية طوال العام».

وأكد كوران أن «الإمارات تواصل إعطاء الأولوية لتنويع محفظتها الاقتصادية، ما يجعلها الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي تحصل على نحو 72% من ناتجها المحلي الإجمالي من الأنشطة غير النفطية».

وأفاد كوران بأن التعديلات في أنظمة التأشيرات في الدولة، إلى جانب السمعة الراسخة في مجال السلامة والتميز في خدمة العملاء، شكلت أساساً قوياً لتطوير صناعة السياحة، لافتاً إلى أن مدينة دبي تعد مركزاً للأحداث العالمية. وعلى سبيل المثال، اجتذب معرض «غلفود» نحو 95 ألف زائر، حيث يستكشف الكثير منهم دبي ويشاركون في الأنشطة الترفيهية.

وذكر كوران أن جدول فعاليات دبي الترفيهية يشهد أيضاً تنوعاً في العروض المتاحة، ويضمن أن كل زيارة إلى دبي تجلب معها فرصاً وتجارب جديدة للزوار، بدءاً من بطولة سوق دبي الحرة للتنس، وصولاً إلى مهرجان دبي للرياضات الإلكترونية.

وتابع كوران: «طورت دبي مجموعة من عروض الأنشطة الداخلية والخارجية مثل (دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات تحت الماء في دبي مول، ومتحف المستقبل)، ومجموعة من المعارض الفنية في شارع السركال، لضمان استمرار نمو جاذبية دبي وجهة سياحية على مدار العام».

. جدول فعاليات دبي الترفيهية يشهد تنوعاً في العروض المتاحة.