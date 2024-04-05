غرفة أبوظبي تؤسس 54 مجموعة عمل جديدة ضمن مبادرة “أدفوكاسي هب”

أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن تأسيس 54 مجموعة عمل تندرج ضمن مبادرة "أدفوكاسي هب" (Advocacy Hub)، وذلك في إطار جهود دعم نمو وازدهار القطاع الخاص عبر تشجيع مختلف الشركات والمؤسسات العاملة بإمارة أبوظبي للمشاركة في المناقشات المتعلقة بأهم القضايا والتحديات التي تواجهها واقتراح الأفكار التطويرية التي من شأنها المساهمة في نمو أعمالها، وكذلك المشاركة في صنع القرارات وصياغة التشريعات الداعمة لقطاع الأعمال على مستوى إمارة أبوظبي.

وتتسم مجموعات العمل الجديدة التي تأسست بناء على مقترحات وتوصيات ممثلي القطاع الخاص بالتنوع والتجدد والفاعلية، وستسهم بصورة مباشرة في دراسة ورصد تطلعات شركات القطاع الخاص ضمن مختلف الأنشطة والمجالات الاقتصادية.

كما تعد فرصة مثالية لطرح الأفكار والمقترحات التطويرية وتسهيل التواصل بين القطاع الخاص والجهات الحكومية لترسيخ الحوار البنّاء ومناقشة مختلف المسائل المتعلقة بمجتمع الأعمال، بما يعزز بناء الشراكة بين القطاعين الخاص والعام ويدعم مسيرة نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني.

وفي هذا الصدد، صرح أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي "ينسجم تأسيس 54 مجموعة عمل متخصصة جديدة مع جهود غرفة أبوظبي باعتبارها الداعم الأول للقطاع الخاص والممثّل لمصالحه في إمارة أبوظبي، وستعمل تلك المجموعات على تمثيل آراء وتطلعات رواد ورجال الأعمال والمستثمرين ضمن مختلف الأنشطة الاقتصادية الحيوية والواعدة في الإمارة. ومن المؤكد أن تسهم أيضاً في دعم الجهود والأهداف الحكومية الرامية إلى تحقيق قفزات نوعية في تطور ورفع كفاءة الأعمال، بما يسهم في نمو الاقتصاد المحلي والوطني."

ويذكر أن المرحلة الأولى من إطلاق المبادرة شهدت دعوة شركات القطاع الخاص بمختلف مجالاتها التجارية والاستثمارية والصناعية لاقتراح تشكيل مجموعات عمل متخصصة حسب الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، وذلك في إطار مساعي الغرفة لإشراك القطاع الخاص في القضايا المهمة ذات الصلة ببيئة الأعمال بالإمارة، سعياً منها لدعم قطاعات الأعمال ورعاية مصالحها وتعزيز قدراتها التنافسية، ودفع مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة. وتستمر الغرفة في إتاحة الفرصة لممثلي شركات القطاع الخاص للمشاركة في تشكيل مجموعات العمل المستقبلية.