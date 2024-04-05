«التخفيضات الإلكترونية الكبرى» تختتم فعالياتها الترويجية

اختتمت حملة «التخفيضات الإلكترونية الكبرى» فعاليات دورتها الثانية التي قدمت - على مدار ثلاثة أيام من 29 حتى 31 مارس - تجربة تسوق عبر الإنترنت استثنائية، مكّنت خلالها آلاف المتسوقين من شراء منتجات محلية وعالمية بأسعار مميزة.

وقدمت الحملة التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، للمتسوقين، فرصة الحصول على تشكيلة واسعة من المنتجات بأسعار رائعة من متاجر التجزئة عبر الإنترنت في مختلف أنحاء دولة الإمارات. واستفاد المتسوقون من تخفيضات كبيرة على هدايا العيد والمجوهرات والأزياء، والأجهزة الإلكترونية ومستحضرات التجميل والأدوات المنزلية ومستلزمات الأطفال، ما شكل فرصة للحصول على منتجاتهم المفضلة بأسعار حصرية، فيما حصل ثلاثة متسوقين ممن قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للحملة (greatonlinesale.com) على جوائز بقيمة 10 آلاف درهم لكل منهم.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «بعد نجاح الدورة الأولى من حملة (التخفيضات الإلكترونية الكبرى) في عام 2023، حققت الدورة الثانية من الحملة نجاحاً كبيراً، حيث قدمت أكثر من 75 شركة محلية وعالمية لتجارة التجزئة ومنصة للتجارة الإلكترونية، عروضاً ترويجية رائعة للمتسوقين، وهو ما يمثل زيادة 20%، مقارنة مع العام الماضي. وفي ظل التوسع الكبير الذي تشهده سوق التجارة الإلكترونية والطلب المتزايد من سكان دبي وزوارها على مزيد من خيارات التسوق المريحة، تواصل مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة التزامها بتطوير ودعم قطاع التجزئة في الإمارة، بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية إلى جعل دبي واحدة من أفضل ثلاث مدن عالمية، وتعزيز ريادتها في ابتكارات قطاع التجزئة».