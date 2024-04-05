150 ألف مسافر على رحلات «طيران الإمارات» خلال «عطلة العيد»

أعلنت «طيران الإمارات» عن زيادة عدد رحلاتها في المنطقة، بإضافة 19 رحلة خلال عطلة عيد الفطر، حيث من المتوقع أن يسافر هذا العام أكثر من 150 ألف شخص على رحلات الناقلة في عيد الفطر، عبر المنطقة خلال هذه المدة. وستعمل الرحلات الإضافية إلى كل من جدة والكويت وبيروت وعمّان.

وستشغّل الناقلة سبع رحلات إضافية إلى جدة ما بين السابع والـ13 من أبريل الجاري، لتلبية طلب العملاء من السعودية، وتسهيل سفرهم إلى وجهات شهيرة، مثل دبي ولندن وجزر المالديف وكولومبو وكراتشي.

كما ستسير ست رحلات إضافية إلى الكويت ما بين السابع والـ20 من أبريل، لتلبية الطلب المتزايد على السفر إلى وجهات سياحية شهيرة، مثل دبي وبانكوك وأوساكا، بجانب توفير الفرصة أمام المسافرين للعودة إلى تشيناي وحيدر أباد وسيالكوت وبيشاور.

كما ستوسع «طيران الإمارات» جدول رحلاتها إلى البحرين أيضاً إلى 22 رحلة أسبوعية، اعتباراً من الثاني من مايو المقبل، لتلبية الطلب المتزايد على السفر من وإلى المملكة. وستضيف الناقلة أربع رحلات إضافية على جدول رحلاتها إلى عمّان، ورحلتين إضافيتين إلى بيروت، لاستيعاب مزيد من المسافرين لكلتا الوجهتين.

وستقدم قائمة العيد من أشهى المأكولات المعدة خصيصاً لعملائها على الرحلات المغادرة من دبي.

وتتوافر للمسافرين مجموعة متنوعة من المحتوى الترفيهي على نظام «طيران الإمارات» للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي (ice) الحائز جوائز للمسافرين، خلال عيد الفطر المبارك، مع ما يصل إلى 6500 قناة ترفيهية حسب الطلب، تعرض أكثر من 2000 فيلم من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أكثر من 100 فيلم عربي.