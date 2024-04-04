«دبي الدولي» يواصل تحقيق مكاسب قوية منذ بداية 2024

كشفت مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران، عن وصول إجمالي السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة في مطار دبي الدولي إلى 19.6 مليون مقعد مجدول (نحو 39.2 مليون مقعد في الاتجاهين) خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2024، مقابل 17.9 مليون مقعد مجدول (35.8 مليون مقعد في الاتجاهين) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو وصلت إلى نحو 9.5%، مؤكدة أن «دبي الدولي»، أكبر محور للنقل الجوي في العالم، يواصل تحقيق مكاسب قوية منذ بداية العام الجاري.

وأضافت المؤسسة في دراسة لها، أن مطار دبي الدولي لايزال يواصل تصدر مطارات العالم في السعة المقعدية على الرحلات المجدولة، لافتة إلى أن حجم السعة في «مطار لندن هيثرو» المصنف ثانياً أقل بنسبة 22% مقارنة بـ«دبي الدولي».

وأشارت «أو إيه جي» إلى الأداء القوي الذي يواصل «دبي الدولي» تسجيله، إذ استطاع أن يضيف نحو 1.7 مليون مقعد (3.4 ملايين مقعد في الاتجاهين) إلى رصيده خلال الفترة بين يناير وأبريل 2024، مقارنة بمستويات العام الماضي.

وسجل مطار دبي الدولي أكثر من خمسة ملايين مقعد مجدول خلال يناير 2024 مقابل 4.73 ملايين مقعد في فبراير الذي يليه، ليرتفع إلى نحو خمسة ملايين مقعد مجدول في مارس، ونحو 4.88 ملايين مقعد في أبريل الجاري.

وتأتي هذه الزيادة في السعة المقعدية في مطار دبي الدولي مع استقطاب المطار شركات طيران جديدة، وافتتاح مزيد من الوجهات، فضلاً عن تشغيل رحلات إضافية إلى وجهات قائمة، بعد أن سجل أداء قوياً في حركة المرور الدولية على مدار عام 2023.

وواصل مطار دبي أداءه القوي، ليحل في المركز الثاني عالمياً في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات «الدولية والمحلية» معاً، بعد مطار «هارتسفيلد أتلانتا» الأميركي الذي سجل نحو 5.2 ملايين مقعد خلال أبريل الجاري.

وكان «دبي الدولي» تخطى نظيره الأميركي «هارتسفيلد أتلانتا» في يناير 2024، عندما سجل أكثر من خمسة ملايين مقعد، وواصل تقليص الفارق على مدار الأشهر الماضية.

واستقطب مطار دبي الدولي 10 شركات طيران جديدة، العام الماضي، إضافة إلى استئناف الرحلات لناقلتين، ما أسهم في تعزيز التعافي في أعداد المسافرين، وزيادة أعداد الرحلات في المطار. وشهد المطار ارتفاعاً كبيراً في أعداد المسافرين خلال عام 2023، إذ نما إجمالي عدد المسافرين بنسبة 31.7% ليصل إلى نحو 87 مليون مسافر.