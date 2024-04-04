«إمباور»: 54% زيادة في استهلاك تبريد المناطق خلال 5 سنوات

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، عن ارتفاع قياسي في حجم استهلاك متعامليها لخدمات تبريد المناطق بنسبة جاوزت 54% (طن تبريد في الساعة) خلال الأعوام الخمسة الماضية، حيث بلغت نسبة الزيادة في العام الماضي (2023)، 16% (طن تبريد في الساعة) مقارنة بعام 2022.

وتجاوزت حصة «إمباور» من سوق تبريد المناطق في دبي أكثر من 80% في نهاية 2023، فيما يعد الارتفاع المتنامي في المعدلات السنوية لاستهلاك تبريد المناطق من متعامليها في دبي أحد أبرز المحركات القوية في تحقيق إيرادات وأرباح مستدامة.

وأرجعت «إمباور» النمو اللافت في الطلب على خدماتها في مختلف مناطق دبي إلى ارتفاع معدل الإشغال في المشروعات العقارية القائمة، والزيادة في عدد المشروعات المتعددة الاستخدامات التي التحقت بمحفظة المؤسسة أخيراً، والذي أسهم في تحقيق مكاسب اقتصادية وبيئية، لاسيما أن أنظمة تبريد المناطق باتت من بين أبرز الحلول العلمية والعملية لمواجهة التغير المناخي، وحماية البيئة، والحد من الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وخفض معدلات استهلاك الطاقة، فضلاً عن أثرها الإيجابي على كلفة المعيشة والعمل.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أحمد بن شعفار: «انسجاماً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في إمارة دبي، نواصل العمل على زيادة القدرة الإنتاجية، ورفع مقدرة وكفاءة شبكات النقل والتوزيع لتلبية الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق في دبي، والوفاء بالاحتياجات المستقبلية للمتعاملين والمطورين وقطاعات الأعمال».

وأكد أن «(إمباور) مستمرة في توسعها، وزيادة رقعة خدماتها وتطوير نموذج أعمالها المتميز، لتقوم اليوم بأدوار بالغة الأهمية في تأمين خدمات تبريد مناطق صديقة للبيئة في دبي، والمساهمة في حماية الموارد والبيئة والمناخ على مستوى دولة الإمارات والعالم».

وكشفت «إمباور» أنها زودت خلال عام 2023 أكثر من 1527 مبنى بخدماتها، حيث توزعت تلك المباني على قطاعات السكن بنسبة 66%، وقطاع المكاتب والتسوق والترفيه بنسبة 14%، وقطاع الضيافة والفنادق 13%، والقطاع الصحي 2%، فيما توزعت النسب الـ5% المتبقية على قطاعات أخرى متنوعة.

ولفتت «إمباور» إلى أنها تعمل على توسيع رقعة استخدامات حلول تبريد المناطق التي أثبتت فاعليتها، كونها الخيار البيئي الأفضل عندما يتعلق الأمر بتكييف الهواء.

• «إمباور» زودت أكثر من 1527 مبنى بخدماتها خلال عام 2023.