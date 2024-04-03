الناقلات الوطنية تشغل رحلاتها إلى 603 وجهات

واصلت الناقلات الوطنية توسيع وجهاتها أمام المسافرين منذ بداية العام الجاري، مدعومة بانتعاش الطلب على السفر، ومكانة دولة الإمارات وجهةً عالمية مفضلة للسياحة والأعمال.

ونجحت الناقلات الوطنية في التفوق على العديد من نظيراتها إقليمياً وعالمياً، من حيث عدد الوجهات، والأداء التشغيلي، والخدمات المقدمة للمسافرين، لتواصل التحليق نحو آفاق جديدة من النمو، بما يعكس انتعاش حركة قطاع الطيران في الإمارات، بعد التعافي من تداعيات جائحة (كوفيد-19).

واستناداً إلى بيانات رسمية للناقلات الوطنية، اطلعت عليها وكالة أنباء الإمارات (وام)، تصل رحلات الناقلات الوطنية إلى 603 وجهات حول العالم، وذلك في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بما فيها الوجهات المشتركة ووجهات الشحن، مقارنة مع 586 وجهة في نهاية العام الماضي 2023، بنمو نسبته 3%.

وتشمل وجهات الناقلات الوطنية حالياً 143 وجهة لـ«طيران الإمارات»، و76 وجهة لـ«الاتحاد للطيران»، و129 وجهة لـ«فلاي دبي»، و215 وجهة لـ«العربية للطيران» انطلاقاً من سبعة مراكز عمليات استراتيجية في دولة الإمارات، والمغرب، ومصر، وأرمينيا، وباكستان، بحيث تشمل وجهات «العربية للطيران أبوظبي» البالغة 29 وجهة. أما محفظة «ويز إير أبوظبي» فتضم 40 وجهة.

«طيران الإمارات»

وتغطي «طيران الإمارات» حالياً شبكة واسعة تضم 143 وجهة في القارات الست، تشمل 134 وجهة ركاب، وتسع وجهات للشحن، فيما تواصل العمل على توفير سعة مقعدية أكبر لتلبية الطلب المتنامي على السفر، وتوفير مرونة وخيارات للمسافرين عبر دبي.

وعززت «طيران الإمارات»، اعتباراً من فبراير الماضي، عملياتها إلى سيؤول بإضافة ثلاث رحلات أسبوعياً، فيما وفرت الدرجة السياحية الممتازة إلى «ساو باولو» البرازيلية اعتباراً من نوفمبر 2023، وإلى العاصمة اليابانية طوكيو اعتباراً من 20 ديسمبر 2023.

وستطلق «طيران الإمارات» خدمة يومية من دبي إلى العاصمة الكولومبية بوغوتا، التي ستصبح اعتباراً من الثالث من يونيو المقبل البوابة الرابعة للناقلة في أميركا الجنوبية، حيث ستنضم إلى ساوباولو، وريو دي جانيرو، وبوينس آيرس، ما يصل بعمليات الناقلة في الأميركتين إلى 19 وجهة في الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك، والبرازيل، والأرجنتين، وكولومبيا.

«الاتحاد للطيران»

من جانبها، رفعت «الاتحاد للطيران» شبكة وجهاتها إلى 76 وجهة مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، فيما تطمح بحلول عام 2030 إلى التوسع إلى أكثر من 125 وجهة، إضافة إلى زيادة عدد الضيوف إلى أكثر من 33 مليون راكب سنوياً.

وتتوقع الناقلة أن تضيف بين خمس وست وجهات جديدة العام الجاري، بعد أن أطلقت 15 وجهة جديدة العام الماضي، فيما أعلنت حديثاً إطلاق رحلات منتظمة بين أبوظبي وبوسطن لتصل إلى أربع وجهات في الولايات المتحدة.

واعتباراً من 15 يونيو المقبل، ستشغل الناقلة ثلاث رحلات أسبوعية موسمية بين أبوظبي وأنطاليا التركية، فضلاً عن زيادة رحلاتها في التاريخ ذاته إلى ثيروفانانثابورام، عاصمة ولاية كيرالا الهندية، وعمّان، بإضافة ثلاث رحلات أسبوعية إلى كل من الوجهتين، فيما تنطلق الرحلات إلى جايبور في الهند في 16 يونيو من العام الجاري مع أربع رحلات أسبوعية.

كما تسعى «الاتحاد للطيران» إلى زيادة عملياتها التشغيلية إلى وجهات رئيسة أخرى، منها العاصمة المصرية القاهرة، مع ثلاث رحلات إضافية، ليصل المجموع إلى 24 رحلة. كما تمت إضافة ثلاث رحلات إلى كراتشي بإجمالي 17 رحلة أسبوعياً، و10 رحلات إلى كولومبو بإجمالي 20 رحلة أسبوعياً.

«فلاي دبي»

من جهتها، تشغل «فلاي دبي» رحلات إلى 129 وجهة في 58 دولة عبر إفريقيا وآسيا الوسطى ووسط وجنوب شرق أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا، يخدمها أسطول يتألف من 86 طائرة من طراز «بوينغ 737».

ومنذ بداية عام 2024، افتتحت «فلاي دبي» عملياتها إلى بينانغ، ولانكاوي، ومومباسا، وأعلنت بدء رحلاتها إلى بازل وريغا وسوتشي وتالين وفيلنيوس، فيما ستطلق خدماتها إلى وجهتين في السعودية، مع استئناف الرحلات الجوية إلى مدينة الجوف، وبدء رحلاتها إلى مطار البحر الأحمر الدولي.

«العربية للطيران»

أما مجموعة «العربية للطيران» فتمتلك شبكة واسعة تربط نحو 215 وجهة، انطلاقاً من مراكز عمليات استراتيجية في دولة الإمارات (الشارقة، أبوظبي، رأس الخيمة) تشمل 115 وجهة، إضافة إلى 74 وجهة من مراكز عملياتها في المغرب، و20 وجهة في مصر، وست وجهات في باكستان.

وستطلق «العربية للطيران» رحلاتها المباشرة من الشارقة إلى مدينة كراكوف في بولندا، اعتباراً من 29 يونيو 2024، كما ستستأنف رحلاتها بين مدينتي الشارقة وجازان في السعودية، بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً، اعتباراً من الرابع من يونيو المقبل.

وتوفر «العربية أبوظبي» رحلات مباشرة إلى 29 وجهة، مع مواصلة خطتها التوسعية والتزامها تلبية احتياجات المتعاملين، من خلال توسيع شبكة وجهاتها العالمية.

«ويز إير أبوظبي»

رفعت «ويز إير أبوظبي» شبكة وجهتها إلى 40 وجهة في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مع استمرارها في توسيع عملياتها لتلبية مستويات الطلب المتزايدة، من خلال تعزيز أسطولها الحديث والمستدام.