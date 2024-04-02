الزيودي: تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع العراق

أكد وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع العراق في المجالات كافة، خصوصاً العلاقات التجارية والاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية.

وقال خلال زيارته المقر الرئيس لمصرف التنمية الدولي العراقي في دبي، إن هناك حرصاً متبادلاً على تنمية العلاقات الاقتصادية، بما يخدم المصالح المشتركة، ويوفر المزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في كل من الإمارات والعراق، وهو ما انعكس بشكل إيجابي في بيانات التجارة البينية غير النفطية والتدفقات الاستثمارية المتبادلة.

واستعرض الجانبان، خلال الزيارة، الملفات ذات الاهتمام المشترك، والدور الحيوي الذي يقوم به المصرف في تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين الإمارات والعراق، ومسارات التعاون لزيادة فرص الشراكات الواعدة بين مجتمعي الأعمال في الدولتين الشقيقتين، والسعي إلى تطوير سبل التعاون الاستراتيجي، لتعزيز التجارة والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية.

واطلع الزيودي على خطط المصرف، وما حققه فرعه في دبي خلال عام ونصف العام على تأسيسه، إذ نجح في إدارة نحو 10% من حجم التبادل التجاري بين الدولتين الذي جاوز 27 مليار دولار سنوياً.