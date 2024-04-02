«دريك آند سكل» تزيد رأسمالها بـ 600 مليون درهم

وافقت الجمعية العمومية لشركة «دريك آند سكل إنترناشونال»، المنعقدة في الأول من شهر أبريل 2024، على مقترحات مجلس إدارتها، الرامية إلى إعادة هيكلتها، وزيادة رأسمالها بقيمة 600 مليون درهم، ليصبح نحو 3.470 مليارات درهم، وذلك بإصدار أسهم جديدة، تصل إلى 2.4 مليار سهم، حيث تعادل القيمة للسهم الواحد درهماً واحداً وسعر خصم إصدار يقدر بـ0.75 درهم، وعليه فإن سعر الإصدار وفقاً لذلك يساوي 0.25 درهم (زيادة رأس المال).

وقال رئيس مجلس إدارة «دريك آند سكل إنترناشونال»، المهندس شفيق عبدالحميد: «خضنا رحلة طويلة ومملوءة بالتحديات، وعملنا فيها حتى نعيد الشركة إلى موقعها الريادي في السوق».