«دبي التجاري العالمي» يكشف عن أجندة فعاليات إبريل

أعلن مركز دبي التجاري العالمي مواصلته توفير منصة شاملة للابتكار والتعاون بين مختلف القطاعات من خلال أجندة فعالياته المميزة لشهر إبريل، والتي تغطي مجموعة متنوعة من القطاعات الحيوية مثل الطاقة، والرعاية الصحية، والتعليم، والأمن السيبراني، ما يعزز مكانة المركز ودوره المحوري في تعزيز قطاع الأعمال.

وأفاد المركز في بيان له بأن فعالياته تتضمن: «المجلس» الذي يقدم قائمة طعام متنوعة تتضمن 70 خياراً من أطباق الإفطار والسحور، حتى عيد الفطر المبارك.

وكشف «دبي التجاري العالمي» عن قائمة المعارض والفعاليات التجارية، وتشمل: «معرض الشرق الأوسط للطاقة» في الفترة من 16 إلى 18 إبريل، أبرز فعالية متكاملة للطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتشمل هذه الفعالية مؤتمراً ومعرضاً تجارياً يستقطب أكثر من 800 جهة عارضة دولية لتقديم ابتكارات مميزة ضمن خمسة قطاعات تقود التحول في قطاع الطاقة هي: الحلول الذكية، ومصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، والمولدات الاحتياطية والطاقة الحرجة، والنقل والتوزيع، واستهلاك الطاقة وإدارتها.

بدوره، يجمع «معرض الشرق الأوسط للطلاء» في الفترة من 16 إلى 18 إبريل مختلف الجهات المعنية في قطاع الطلاء في المنطقة منذ ثلاثة عقود تقريباً، ويتيح للزوار فرصة لقاء أكثر من 200 علامة طلاء رائدة من مختلف أنحاء العالم.

وتوقع «دبي التجاري العالمي» ان تكون دورة العام الجاري من «معرض عالم الحيوانات الأليفة العربي» في الفترة من 22 إلى 23 إبريل، الأكبر على الإطلاق في تاريخ المعرض، حيث يجمع المعرض بين التجارة والترفيه.

بدوره، يقام معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات «جيسيك» في الفترة بين 23 و25 إبريل. ويوفر المعرض لمقدمي خدمات الأمن السيبراني والشركات من جميع أنحاء العالم إمكانية الوصول إلى مجموعة من الفرص القيّمة في السوق سريع النمو.

أما المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة الطوارئ والكوارث، فيقام في الفترة بين 23 و25 إبريل، ويجمع المؤتمر في دورته الـ15، والتي تمتد ثلاثة أيام، صناع القرار الرئيسيين وخبراء الاستجابة لحالات الطوارئ العاملين في الجهات الحكومية ووكالات الإغاثة والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والقطاع الخاص.

في السياق نفسه، يقام مؤتمر ومعرض دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد» في الفترة بين 23 و25 إبريل. وتهدف هذه الفعالية السنوية إلى تعزيز مستويات التعاون وتوحيد جهود الإغاثة الإنسانية العالمية وتطوير المجتمعات، إضافة إلى ابتكار طرق جديدة لمواجهة تداعيات الأزمات والكوارث الطبيعية في جميع أنحاء العالم.

وأفاد «دبي التجاري العالمي» بأن معرض دوموتيكس الشرق الأوسط، يقام في الفترة بين 23 و25 إبريل،

حيث يعرض مجموعة متنوعة من السجاد والموكيت المصنوع آلياً ويدوياً، إضافة إلى مختلف أنواع فرش الأرضيات. ومن المتوقع أن تحقق دورة العام 2024 نجاحاً كبيراً بعد عودة المعرض إلى دبي.

من جهته، يعتبر المعرض العالمي للتعليم والتدريب «جتكس»، والذي يقام في الفترة بين 24 و26 إبريل منصة فعّالة للمؤسسات التعليمية الساعية إلى تحقيق أهداف القبول لدى الطلبة في المدارس والجامعات. ويقدم المعرض ضمن أجندة دورة العام 2024 العديد من الفعاليات الجديدة مثل «منتدى المستشارين»، وأمسية «التواصل مع قادة التعليم»، ومؤتمر «المتخصصين الأكاديميين والمهنيين». ويحتضن المعرض أكثر من 20 ندوة مباشرة توفر للجهات العارضة فرصاً للتواصل مع الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين.

وكشف مركز دبي التجاري العالمي عن معرض المدرسة والحضانة الذي يقام في الفترة من 27 إلى 28 إبريل، ويمثل فرصة فريدة ومجانية للأهالي للإجابة عن جميع أسئلتهم المتعلقة بالتعليم تحت سقف واحد. ويتزامن انعقاد دورة العام 2024 من المعرض مع الانتعاش الكبيرة لقطاع التعليم في إمارة دبي، حيث شهد العام الدراسي الماضي زيادة معدلات التسجيل بنسبة 4.5% في مختلف أنحاء دبي. كما يشهد قطاع التعليم في الإمارة آفاقاً إيجابية، حيث يتوقع الخبراء ارتفاع عدد سكان دبي ليبلغ 5.8 ملايين نسمة بحلول العام 2040، ما يعني وصول عدد طلبة المدارس إلى نحو 550 ألف طالب وطالبة.

بدوره، يقام «مؤتمر جمعية آسيا والمحيط الهادئ لأمراض القلب» خلال الفترة من 30 إبريل وحتى الخامس من مايو. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التطور والابتكار في مجال رعاية القلب والتعليم والبحث ومبادرات الصحة العامة ورسم ملامح مستقبل علاج أمراض القلب.