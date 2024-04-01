«جيسيك غلوبال» يجمع في دبي 750 شركة أمن سيبراني

تنطلق في الفترة من 23 إلى 25 أبريل الجاري، بمركز دبي التجاري العالمي، أعمال الدورة الـ13 من معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات «جيسيك غلوبال 2024». ويستعرض المعرض بالتزامن مع اليوم العالمي للنسخ الاحتياطي، الذي صادف أمس 31 مارس 2024، أفكار وتطلعات متحدثين وعارضين بارزين حول أهمية النسخ الاحتياطي للمعلومات الحساسة، وخيارات النسخ الاحتياطي المتنوعة المتاحة للأفراد والشركات، كإجراء احترازي وحل مناسب، لدعم التعافي في حالة وقوع هجوم إلكتروني.

وباعتباره الملتقى الدولي لمجتمع الأمن السيبراني، وأكبر حدث للأمن السيبراني وأكثرها تأثيراً على صعيد منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، يستضيف «جيسيك غلوبال 2024» أكثر من 750 شركة من أبرز شركات الأمن السيبراني في العالم، إضافة إلى 350 متحدثاً في مجال أمن المعلومات، و1000 «مخترق أخلاقي» من 130 دولة.

وقال كبير مسؤولي الأمن السيبراني، «هواوي» الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الدكتور ألويسيوس تشيانغ: «يقدم المعرض الخيارات الأكثر ملاءمة، والأفكار المستقبلية، والابتكارات فيما يتعلق بالبرمجة»، لافتاً إلى أن معرض ومؤتمر (جيسيك غلوبال) ودولة الإمارات يشكلان معاً التركيبة المثلى لبناء واحة رقمية موثوقة في قلب العالم العربي.

بدوره، قال المدير العام ومستشار أعمال الأمن السيبراني لدى شركة «بوزيتيف تكنولوجيز»، أليكسي لوكاتسكي: «النسخ الاحتياطي هو الطريقة الوحيدة لحماية أنفسنا من فقدان البيانات ودفع مبالغ كبيرة من الفدية للمجرمين. وعلى الرغم من أنها ليست أداة للأمن السيبراني تماماً، فإن عملية النسخ الاحتياطي تُكمِل بشكل مفيد آليات الأمان التي ننفذها، سواءً في المؤسسات أو في حياتنا الشخصية».