ارتفاع أسعار الذهب يحفّز على بيع السبائك والمشغولات المستعملة للمتاجر

سجلت أسعار الذهب ارتفاعات قياسية جديدة في نهاية الأسبوع الماضي بقيم راوحت بين أربعة و5.25 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة، بينما وصل سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً إلى 270.5 درهماً، مقارنة بذروة الارتفاعات القياسية السابقة له منذ أكثر من أسبوعين عندما سجل 264 درهماً.

وقال مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم» إن أسعار الذهب واصلت ارتفاعاتها إلى مستويات قياسية جديدة، لافتين إلى أن الزيادات السعرية التي بلغت حدودها الأعلى منذ أكثر من ثلاثة أعوام، رفعت من نشاط بيع السبائك والمشغولات الذهبية التي بحوزة المتعاملين للمتاجر، للاستفادة من الفروق السعرية.

من جانبه، قال مدير محل «دهكان للمجوهرات»، جاي دهكان: إن «الزيادات السعرية القياسية التي سجلها الذهب خلال الفترة الأخيرة انعكست على مستويات الطلب الذي شهد تباطؤاً في المشغولات الذهبية الجديدة، في وقت سجلت فيه الأسواق إقبالاً من قبل متعاملين على بيع ما لديهم من سبائك ذهبية للمتاجر للاستفادة من الارتفاعات السعرية الكبيرة».

وأضاف: «واصلت أسعار الذهب ارتفاعاتها بمعدلات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، بتأثير من طلب مرتفع في الأسواق العالمية على المعدن الأصفر بصفته ملاذاً آمناً».

بدوره، قال مدير محل «ماشو للمجوهرات»، راج باهي: «وصلت أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة إلى حدودها الأعلى منذ ما يتجاوز ثلاثة أعوام، ما انعكس على طلب المشغولات الذهبية التي شهدت تراجعاً مع تأجيل عدد من المتعاملين قرارات الشراء».

وأشار إلى أن الزيادات السعرية للذهب حفّزت بعض المتعاملين على بيع ما لديهم من مشغولات مستعملة وسبائك للمتاجر، للاستفادة من الفروق السعرية، والانتظار حتى تراجع أسعار المعدن الأصفر.

في السياق نفسه، اعتبر مدير محل «ريكي للمجوهرات»، ريكيش داهناك، أن الأسعار الحالية للذهب محفزة للمتعاملين في قطاع السبائك الذهبية والمشغولات الذهبية المستعملة لبيع ما لديهم للمتاجر، لافتاً إلى أن الطلب على المشغولات الذهبية يشهد بطئاً، في ظل الأسعار الحالية، فيما يتوقع أن تتحسن حركة المبيعات بمعدلات أفضل مع اقتراب موسم عيد الفطر.

أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب، في نهاية الأسبوع الماضي، زيادات راوحت قيمتها بين أربعة و5.25 دراهم للغرام من مختلف العيارات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 270.5 درهماً بارتفاع قيمته 5.25 دراهم، بينما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 250.5 درهماً بزيادة قدرها خمسة دراهم.

بدوره، وصل سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً إلى 242.5 درهماً بارتفاع بلغ 4.5 دراهم، وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 207.75 دراهم بزيادة قيمتها أربعة دراهم.